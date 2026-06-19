Вранье в полиции обернулось для жительницы Бурятии двойным уголовным делом

В Хоринском районе Бурятии за заведомо ложный донос и кражу привлечена к ответственности 62-летняя местная жительница. Женщина сначала украла деньги и после, чтобы замести следы, пошла в полицию и написала заявление о краже. Подробностями забавного случая поделились в полиции республики.

Женщина заявила, что неизвестный проник в квартиру её родственницы и украл 8 тысяч рублей. Правоохранители начали расследование и в итоге вышли на след самой же заявительницы.

- Оказалось, что женщина похитила деньги из жилища потерпевшей в её отсутствие. Чтобы отвести от себя подозрения и запутать следы, она инсценировала преступление и лично явилась в отдел полиции с заявлением, введя ее сотрудников в заблуждение. В настоящее время возбуждены два уголовных дела за кражу и ложный донос, - сообщили в МВД республики.

Фото: Номер один