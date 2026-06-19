Общество 19.06.2026 в 11:52

В Улан-Удэ с известного бизнесмена взыскали ущерб за мошенничество

Владимиру Хусаеву придется раскошелится на 20 миллионов
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ с известного бизнесмена взыскали ущерб за мошенничество
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ частично удовлетворил иски ООО «ПроШкола №11», ООО «ПроШкола №8» известному бизнесмену, руководителю ряда строительных фирм Владимиру Хусаеву. С него взыскано более 20,6 миллиона рублей в счет возмещения ущерба от мошенничества при строительстве двух школ.

Напомним, в октябре прошлого года суд признал Владимира Хусаева виновным в двух эпизодах особо крупного мошенничества при строительстве школ в Иволгинске и в 102-м микрорайоне Улан-Удэ. В ходе разбирательства было доказано, что бизнесмен включил в акты выполненных работ заведомо ложные сведения о фактически невыполненных работах, благодаря чему его строительная фирма «заработала» более 20 миллионов рублей.

На суде представители предпринимателя пытались доказать, что надлежащим ответчиком должно быть сама строительная компания, а недостатки уже устранены в рамках гарантии. Однако суд, руководствуясь преюдициальностью приговора, указал, что вина конкретного лица уже доказана и переоценке не подлежит. Как отметили в пресс-службе суда, решение еще не вступило в законную силу.

Как уже сообщал «Номер один», по делу о мошенничестве Владимир Хусаев получил условный срок. Позже его привлекали за сокрытие денег от уплаты налогов. Эта история завершилась для бизнесмена благополучно – срок привлечения его к уголовной ответственности истек. Однако уже весной 2026 года Владимир Хусаев вновь стал фигурантом уголовной хроники – на него возбудили дело по статье 200.3 УК РФ (привлечение средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов).
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