Самолет из Улан-Удэ, летевший в Москву, вынужденно приземлился в Сыктывкаре

Накануне в аэропортах Москвы из-за атак БПЛА задержали сотни рейсов.

В связи с этим вчера борт, направляющийся из Улан-Удэ в столицу России, был вынужден приземлиться в аэропорту им. Истомина в Сыктывкаре.

Отправиться дальше в Москву самолёт смог через 1 час и 40 минут.