Девочка из Бурятии, которую зверски избили в Москве, отдохнет в лагере на Байкале

В полпредстве Бурятии в Москве оказали поддержку 14-летней девочке, которую в конце мая зверски избили в ЖК «Саларьево парк».

Чтобы пострадавшая могла восстановиться после такого тяжелого потрясения, для нее организовали отдых (перелёт и путёвку в детский лагерь на Байкале). Уже в эти выходные девочка приедет в Бурятию.

«Так наша юная землячка сможет отдохнуть, набраться сил и провести лето на родине, в кругу друзей», - прокомментировали в полпредстве.

Мама девочки выразила свою благодарность:

«Огромное спасибо полпредству Бурятии в Москве и Департаменту национальной политики и межрегиональных связей города Москвы за поддержку дочери в этой непростой ситуации. Спасибо, что сразу подключились и оказали такую поддержку нашей семье».

Напомним, по факту избиения школьницы возбудили дело по статье о хулиганстве. После инцидента девочку доставили в больницу с сотрясением, а на бровь ей наложили пять швов.

«Москва – столица нашей большой многонациональной Родины. К сожалению, необразованных и плохо воспитанных людей хватает везде и во все времена. Всем нужно жить в мире и согласии. Здоровья девочке» - комментировал ранее глава Бурятии Алексей Цыденов.