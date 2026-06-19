Общество 19.06.2026 в 12:25

Девочка из Бурятии, которую зверски избили в Москве, отдохнет в лагере на Байкале

Поддержку оказали в полпредстве республики в Москве
A- A+
Текст: Карина Перова
Девочка из Бурятии, которую зверски избили в Москве, отдохнет в лагере на Байкале
Фото: полпредство Бурятии в Москве

В полпредстве Бурятии в Москве оказали поддержку 14-летней девочке, которую в конце мая зверски избили в ЖК «Саларьево парк».

Чтобы пострадавшая могла восстановиться после такого тяжелого потрясения, для нее организовали отдых (перелёт и путёвку в детский лагерь на Байкале). Уже в эти выходные девочка приедет в Бурятию.

«Так наша юная землячка сможет отдохнуть, набраться сил и провести лето на родине, в кругу друзей», - прокомментировали в полпредстве.

Мама девочки выразила свою благодарность:

«Огромное спасибо полпредству Бурятии в Москве и Департаменту национальной политики и межрегиональных связей города Москвы за поддержку дочери в этой непростой ситуации. Спасибо, что сразу подключились и оказали такую поддержку нашей семье».

Напомним, по факту избиения школьницы возбудили дело по статье о хулиганстве. После инцидента девочку доставили в больницу с сотрясением, а на бровь ей наложили пять швов.

«Москва – столица нашей большой многонациональной Родины. К сожалению, необразованных и плохо воспитанных людей хватает везде и во все времена. Всем нужно жить в мире и согласии. Здоровья девочке» - комментировал ранее глава Бурятии Алексей Цыденов.

Теги
полпредство помощь

Все новости

Монголия будет закупать нефть из Казахстана для своего нового НПЗ
19.06.2026 в 13:32
С 1 июля семейную ипотеку в Бурятии ужесточат
19.06.2026 в 12:58
Глава Бурятии пригласил корейских туроператоров и блогеров посетить республику
19.06.2026 в 12:53
На Байкальском тракте в Иркутске провернули земельную махинацию
19.06.2026 в 12:45
Девочка из Бурятии, которую зверски избили в Москве, отдохнет в лагере на Байкале
19.06.2026 в 12:25
В Улан-Удэ обновили разметку возле «Нарана»
19.06.2026 в 12:11
В Бурятии пьяный мотоциклист пытался удрать от гаишников и росгвардейцев
19.06.2026 в 12:09
Самолет из Улан-Удэ, летевший в Москву, вынужденно приземлился в Сыктывкаре
19.06.2026 в 11:54
В Улан-Удэ с известного бизнесмена взыскали ущерб за мошенничество
19.06.2026 в 11:52
Вранье в полиции обернулось для жительницы Бурятии двойным уголовным делом
19.06.2026 в 11:50
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июня

Читайте также
С 1 июля семейную ипотеку в Бурятии ужесточат
У государства заканчиваются деньги на финансирование многочисленных жилищных льготников
19.06.2026 в 12:58
На Байкальском тракте в Иркутске провернули земельную махинацию
Задержано трое подозреваемых по делу о мошенничестве с участками под ИЖС
19.06.2026 в 12:45
В Улан-Удэ обновили разметку возле «Нарана»
Раньше этот участок вызывал сложности у водителей
19.06.2026 в 12:11
В Бурятии пьяный мотоциклист пытался удрать от гаишников и росгвардейцев
Он устроил гонки в Тарбагатае
19.06.2026 в 12:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru