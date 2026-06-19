В Улан-Удэ обновили разметку возле «Нарана»

В Улан-Удэ дорожники обновили разметку на улице Борсоева возле магазина «Наран». Там полностью демаркировали старую разметку и нанесли новую.«Уширение проезжей части с двух до трёх полос стало более плавным благодаря островку безопасности, что дает возможность водителям более аккуратно и безопасно перестроиться, не создавая аварийных ситуаций. Также там установили знак 5.15.3 «Начало полосы», чтобы автомобилисты заранее видели траекторию движения», - рассказали в Комитете по транспорту мэрии Улан-Удэ.Как отметили в комитете, раньше этот участок вызывал сложности для водителей и создавал аварийные ситуации. Теперь движение стало более организованным и предсказуемым.