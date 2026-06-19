С 1 июля семейную ипотеку в Бурятии ужесточат

Правила получения семейной ипотеки в России изменятся с 1 июля, сообщает ТАСС. Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что в ходе совещания с вице-премьером Маратом Хуснуллиным министерство объяснило ряд технических моментов, которые могли бы снизить объемы выдачи семейной ипотеки. В настоящее время государство несёт большие затраты на компенсации банкам разницы между льготными и рыночными ставками. Что ложится тяжким временем на дефицитный федеральный бюджет.

Ранее в марте премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать и представить предложения по модернизации программы семейной ипотеки, предусматривающей дифференцированные процентные ставки в зависимости от количества детей.

Обсуждаемый проект предполагает введение ставки около 10% для семей с одним ребенком, 6% — для семей с двумя детьми и 4% — для семей с тремя и более детьми. Эта мера должна стать стимулом к увеличению рождаемости.

В декабре 2025 года вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что семейная ипотека остается самой востребованной мерой господдержки, на которую из бюджета было направлено примерно 1,9 трлн рублей, что помогло сохранить объемы жилищного строительства.

На фоне этого в Бурятии и других регионах России готовятся к новым ужесточениям условий программы, что связано с истощением федеральных средств, предназначенных для поддержки льготников.

За первые пять месяцев (январь — май) 2026 года из-за экономических проблем дефицит федерального бюджета России составил более 6 миллиардов рублей. Для сравнения: за весь 2026 год, согласно закону о бюджете, правительство изначально планировало удержать дефицит на уровне 3,786 трлн рублей (1,6% ВВП). В этих условиях государство вынуждено сокращать свои затраты для стимулирования строительства жилья.