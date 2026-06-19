Общество 19.06.2026 в 12:45

На Байкальском тракте в Иркутске провернули земельную махинацию

Задержано трое подозреваемых по делу о мошенничестве с участками под ИЖС
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Текст: Иван Иванов
На Байкальском тракте в Иркутске провернули земельную махинацию
Фото: архив «Номер один»

По версии следствия, руководители компании, занимавшейся комплексным развитием территории площадью более 100 гектаров вблизи одного из заливов Ангары, продавали участки, которыми не имели права распоряжаться, сообщили «ИрСити» в пресс-службе полиции.

Точное количество пострадавших устанавливается.

Как сообщается, речь идёт о земле, которая была разделена на 450 участков без прохождения необходимых процедур и утверждения документов, а затем реализована часть из них. Покупателями прав аренды стали как граждане, так и юридические лица. Несмотря на отмену документации по планировке территории, в 2024–2025 годах от имени застройщика были незаконно заключены договоры субаренды на эти земельные участки на сумму свыше 142 миллионов рублей, что причинило имущественный вред третьим лицам.

Подозреваемыми по делу проходят трое мужчин в возрасте от 47 до 53 лет. Их задержали, провели допросы, во время следственных мероприятий изъяли документы, компьютерную технику и другие предметы, имеющие значение для расследования.

В рамках расследования возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Источники отмечают, что на участке площадью 102,7 га в поселке Патроны на Байкальском тракте в 2022 году ООО «Рубигрант», зарегистрированное в Москве, выиграла аукцион госкорпорации Дом.РФ под реализацию проекта комплексного развития территории.

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