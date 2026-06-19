18-летняя улан-удэнка загремела в полицию за инцидент в туалете

18-летняя улан-удэнка украла забытый в ночном клубе телефон и пыталась его продать. Теперь молодая девушка фигурирует в уголовном деле по статье «Кража».

Началось все с обращения жительницы Улан-Удэ в полицию, оставшейся без телефона. Она рассказала, что забыла свой гаджет в туалете, а когда вернулась за ним, его уже не было. Попытки дозвониться тоже оказались безуспешными.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 18-летнюю и ранее не судимую девушку, которая зашла в комнату следом за потерпевшей, увидела забытый телефон, забрала его и отключила. Придя домой, она извлекла из устройства симку и попыталась сбросить настройки до заводских, чтобы впоследствии продать гаджет. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции республики.

Фото: нейросеть