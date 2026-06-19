Общество 19.06.2026 в 14:05
«Я была будто под гипнозом»
Сибирячка купила в кредит за 2,2 миллиона арестованное авто
Текст: КП-Новосибирск
Жительница Новосибирской области Надежда стала жертвой недобросовестного автосалона. Женщина приехала покупать подержанный автомобиль, а уехала с многомиллионным кредитом и машиной, которую, как выяснилось позже, невозможно зарегистрировать. О своем случае она рассказала КП-Новосибирск.
Покупку Надежда сделала 14 июня. Она приехал вместе с братом в салон на улице Большевистской. Покупатели хотели взять автомобиль «Хендай» 2013 года выпуска — его предлагали за 1,4 миллиона рублей. Однако в итоге заявка на кредит превысила два миллиона.
— Они сказали, что автомобиль стоит 1 миллион 400 тысяч рублей, платеж будет около 25 тысяч. Изначально кредит на себя хотел оформить брат, но ему было отказано, потому что когда-то он был банкротом. В итоге кредит оформили на меня. Потом, когда начали подавать заявку в банк, сумма оказалась больше двух миллионов рублей. Я спросила, зачем такая сумма, если машина стоит намного дешевле. Но мне ответили, что так делают всегда — запрашивают максимум, а потом оформляют нужную сумму, — рассказала Надежда КП-Новосибирск.
В автосалоне покупатели провели несколько часов. За это время, говорит Надежда, сотрудники подробно объясняли условия кредита, рисовали выгодные схемы платежей и убеждали, что сделка полностью безопасна.
— В итоге нам так запудрили мозги, что мы согласились. А когда дело дошло до подписания документов, оказалось, что машина стоит уже не 1,4 миллиона, а действительно около двух миллионов рублей. Мне сказали, что такая цена действует именно при покупке в кредит, — рассказывает сибирячка.
Женщина подписала документы и забрала автомобиль. Однако уже дома ее ждал неприятный «сюрприз», когда она попыталась зарегистрировать машину через Госуслуги.
— И тут система выдала сообщение, что машина регистрации не подлежит. Я начала разбираться, оказалось, что на машину наложены ограничения, что у предыдущего хозяина есть крупная задолженность. А должен он миллион 900 тысяч рублей! Я обратилась к юристу — вышло, что я подписала договор, что якобы я в курсе, что автомобиль нельзя регистрировать. В документах есть пункты, где указано, что я якобы ознакомлена со всеми недостатками автомобиля и предупреждена о невозможности регистрации. Но мне никто этого не объяснял. Я не юрист — я медик. Получилось, что я даже без разъяснений специалиста не поняла, что подписала, — говорит Надежда.
Но после обращения к юристу выяснилось еще больше деталей. Вместе с автомобилем покупательнице оформили дополнительные услуги, страховки и сопутствующие продукты, из-за чего общая сумма обязательств выросла примерно до 2,2 миллиона рублей.
Сейчас сибирячка направила обращения в банк, отправила заказное письмо в адрес автосалона и обращение в МВД.
— Самое обидное, что внешне машина выглядела хорошо. Ее даже украсили красным бантом! А теперь я понимаю, что фактически не могу полноценно пользоваться автомобилем. Честно говоря, до сих пор не понимаю, как подписала все эти документы. Будто под гипнозом была. Всегда думала: как люди попадаются на такие схемы? А потом сама оказалась в такой ситуации, — признается женщина.
Теперь Надежда ожидает ответа банка и надеется добиться отмены сделки либо пересмотра условий кредитного договора.
Покупку Надежда сделала 14 июня. Она приехал вместе с братом в салон на улице Большевистской. Покупатели хотели взять автомобиль «Хендай» 2013 года выпуска — его предлагали за 1,4 миллиона рублей. Однако в итоге заявка на кредит превысила два миллиона.
— Они сказали, что автомобиль стоит 1 миллион 400 тысяч рублей, платеж будет около 25 тысяч. Изначально кредит на себя хотел оформить брат, но ему было отказано, потому что когда-то он был банкротом. В итоге кредит оформили на меня. Потом, когда начали подавать заявку в банк, сумма оказалась больше двух миллионов рублей. Я спросила, зачем такая сумма, если машина стоит намного дешевле. Но мне ответили, что так делают всегда — запрашивают максимум, а потом оформляют нужную сумму, — рассказала Надежда КП-Новосибирск.
В автосалоне покупатели провели несколько часов. За это время, говорит Надежда, сотрудники подробно объясняли условия кредита, рисовали выгодные схемы платежей и убеждали, что сделка полностью безопасна.
— В итоге нам так запудрили мозги, что мы согласились. А когда дело дошло до подписания документов, оказалось, что машина стоит уже не 1,4 миллиона, а действительно около двух миллионов рублей. Мне сказали, что такая цена действует именно при покупке в кредит, — рассказывает сибирячка.
Женщина подписала документы и забрала автомобиль. Однако уже дома ее ждал неприятный «сюрприз», когда она попыталась зарегистрировать машину через Госуслуги.
— И тут система выдала сообщение, что машина регистрации не подлежит. Я начала разбираться, оказалось, что на машину наложены ограничения, что у предыдущего хозяина есть крупная задолженность. А должен он миллион 900 тысяч рублей! Я обратилась к юристу — вышло, что я подписала договор, что якобы я в курсе, что автомобиль нельзя регистрировать. В документах есть пункты, где указано, что я якобы ознакомлена со всеми недостатками автомобиля и предупреждена о невозможности регистрации. Но мне никто этого не объяснял. Я не юрист — я медик. Получилось, что я даже без разъяснений специалиста не поняла, что подписала, — говорит Надежда.
Но после обращения к юристу выяснилось еще больше деталей. Вместе с автомобилем покупательнице оформили дополнительные услуги, страховки и сопутствующие продукты, из-за чего общая сумма обязательств выросла примерно до 2,2 миллиона рублей.
Сейчас сибирячка направила обращения в банк, отправила заказное письмо в адрес автосалона и обращение в МВД.
— Самое обидное, что внешне машина выглядела хорошо. Ее даже украсили красным бантом! А теперь я понимаю, что фактически не могу полноценно пользоваться автомобилем. Честно говоря, до сих пор не понимаю, как подписала все эти документы. Будто под гипнозом была. Всегда думала: как люди попадаются на такие схемы? А потом сама оказалась в такой ситуации, — признается женщина.
Теперь Надежда ожидает ответа банка и надеется добиться отмены сделки либо пересмотра условий кредитного договора.