Общество 19.06.2026 в 14:11
В Бурятии не смогли найти пришельца из Китая
Россельхознадзор посетил место, где ученые обнаружили новое для республики карантинное растение
Текст: Петр Санжиев
Ситуация вокруг результатов исследования бурятских ученых «Новые и редкие виды растений-вселенцев в Республике Бурятия», опубликованного в «Российском журнале биологических инвазий», вызвала интерес со стороны контролирующих органов. «Номер один» недавно писал об этой научной работе. Но дело приняло неожиданный оборот.
Громкая находка
Ученые Института общей и экспериментальной биологии СО РАН (г. Улан-Удэ) в своей работе рассказали о выявлении на территории Бурятии новых видов растений-вселенцев, а также очередных мест произрастания ранее обнаруженных вселенцев.
Среди видов, о которых шла речь в публикации, наибольшую опасность представляет повилика китайская, которая включена в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, отсутствующих либо ограниченно распространенных на территории Евразийского экономического союза. Перечень утвержден Советом Евразийской экономической комиссии десять лет назад.
«Номер один» спросил представителей института о том, сообщили ли ученые в правительство Бурятии, Россельхознадзор о том, что в республику проникла повилика китайская? Ведь информация должна быть замечена властями. Будет ли в точке обнаружения повилики китайской в Бурятии введен карантин и т. д.?
В научном учреждении ответили, что «…информация о регистрации данного вида в Бурятии будет передана в Бурятский филиал «ВНИИКР». Но надо отметить, что никаких нормативных документов, регулирующих такую передачу, не имеется. Остальные вопросы находятся вне нашей компетенции».
Повилика нуждается в карантине
Как ранее отмечал в своем материале «Номер один», исследователи обнаружили повилику китайскую в Селенгинском районе, в окрестностях села Новоселенгинск под скалой Англичанка.
Возможно, сейчас в ФГБУ «ВНИИКР» действительно уже получили информацию от ученых.
Однако, как сообщил ВНИИКР нашему изданию, «полномочия по введению карантинного фитосанитарного режима и установлению карантинной фитосанитарной зоны для субъекта РФ имеются у руководителя территориального органа Россельхознадзора (ст. 18 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений»), в этом случае – Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия, куда и следует направлять информацию о выявлении сорного растения, сходного по признакам с карантинным объектом».
То есть получается, что передача сведений во ВНИИКР, даже если она и произошла, мало на что может повлиять.
К слову, заместитель директора этого учреждения Константин Корнев указал, что факт публикации информации в научном издании о выявлении повилики китайской недостаточен для введения ограничительных мер, дополнительно учитывая, что в публикации нет информации о том, что повилика образовала популяцию.
Как мы поняли, карантинного растения должно быть много.
Замдиректора пояснил: решение о введении карантинного фитосанитарного режима, установлении карантинной фитосанитарной зоны должно приниматься при выявлении популяции карантинного объекта при проведении контрольно-надзорных мероприятий, мониторинга карантинного фитосанитарного состояния официальным лицом. Также нужна идентификация образцов карантинного объекта аккредитованной лабораторией Россельхознадзора.
Конкретные запреты, ограничения также определяются приказом территориального Управления Россельхознадзора.
Куда «испарилось» опасное растение?
По повилике китайской, без сомнений, должна проводиться серьезная работа. Ведь если ситуацию выпустить из-под контроля, аграрную Бурятию ждет большая беда. Лесную Бурятию, думаем, тоже.
В упомянутом Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия указали, что извещений о первом обнаружении повилики китайской в республике в их адрес не поступало. Тем не менее после ознакомления с материалами об обнаружении повилики китайской в средствах массовой информации 26 мая Россельхознадзор выехал по координатам, указанным в научной статье.
- Растения с морфологическими признаками повилики китайской не обнаружены, - неожиданно сообщили в ведомстве.
В то же время там подчеркнули, что в случае выявления карантинного объекта даже в единственном экземпляре устанавливается карантинная фитосанитарная зона и вводится карантинный фитосанитарный режим на основании проведенных обследований и результатов лабораторных испытаний.
Ну а поскольку на сегодняшний день Россельхознадзор не установил факт произрастания повилики китайской на территории Республики Бурятия, особый режим не введен и карантинные мероприятия не проводятся.
Как же так получилось, что ученые Института общей и экспериментальной биологии выявили опасного растительного вселенца-«вторженца», а Россельхознадзор в том месте его не нашел? Растения, о которых говорилось в научной публикации, обнаружены в полевой сезон 2024 года.
Но у повилики нет лапок, чтобы мигрировать в другое место, подобно мыши. В 2025 - 2026 гг. той же повилики у скалы Англичанка должно бы стать больше. Растение дает много семян, и они долго сохраняют всхожесть. Не случайно ученые подчеркнули, что, учитывая высокий инвазивный потенциал данного вида и его значительную вредоносность, необходимы безотлагательные меры по борьбе с ним, а также тщательный мониторинг его распространения на территории республики.
Куда же делось злополучное растение? Полагаем, самое разумное объяснение состоит в следующем. Вряд ли его съел скот. Но в научной работе есть раздел «Гербарный сбор» с указанием места проведения сбора растения. Как понимаем, обнаруженная повилика была изъята учеными с места обнаружения и привезена в Улан-Удэ. И в самой публикации тоже отмечается: «…собранные образцы хранятся в гербарии Института общей и экспериментальной биологии СО РАН».
Может быть, это была единственная в своем роде найденная в республике повилика китайская? Семян она дать, видимо, не успела и поэтому, когда специалисты Россельхознадзора приехали к месту обнаружения, там уже ничего не напоминало о былой повилике-«первопроходце», а новой там не выросло.
Вариант того, что представители института могли просто сделать ошибку и принять за повилику китайскую какое-то другое похожее вьющееся растение, вряд ли имеет под собой основание. Мы уверены, что наши ученые, которые тогда ездили в экспедицию, являются сведущими в своем деле профессионалами. Они много лет отдали науке, и им можно доверять.
Но к скале Англичанка кто-то должен все же каждый год наведываться. Хотя бы местные власти. Вдруг все же какие-то семена были и через несколько лет они прорастут. Если глаз упадет на повилику, надо немедленно звонить в Россельхознадзор.
Если повилика станет неотъемлемой частью пейзажа республики, то государственную борьбу с ней могут прекратить из-за экономической нецелесообразности. Гражданам и сельхозпредприятиям придется противостоять напасти за счет своих денег и сил.
- Относительно рентабельности противодействия чужеродным растениям: при проведении анализа фитосанитарного риска данный вопрос всесторонне рассматривается, и для регулирования рекомендуются только те растения, затраты на меры по управлению риском распространения которых ниже, чем экономический ущерб от их распространения. При этом задача полностью предотвратить распространение любой ценой не ставится. Главное – применение экономически эффективных и обоснованных мер. В случае когда затраты на борьбу и регулирование становятся дороже прямого и косвенного вреда от растения, оно исключается из перечня карантинных объектов, - честно констатировал Константин Корнев.
Но пока от каких-то вредоносных карантинных объектов еще можно отбиваться, профилактическая работа по ним активно идет по всей России. При этом мониторят в первую очередь территории с повышенным риском заноса вредителей – поля, засеянные импортными семенами, склады, элеваторы, порты, зоны таможенных переходов, территории населенных пунктов, транспортные пути и тому подобные зоны.
Громкая находка
Ученые Института общей и экспериментальной биологии СО РАН (г. Улан-Удэ) в своей работе рассказали о выявлении на территории Бурятии новых видов растений-вселенцев, а также очередных мест произрастания ранее обнаруженных вселенцев.
Среди видов, о которых шла речь в публикации, наибольшую опасность представляет повилика китайская, которая включена в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, отсутствующих либо ограниченно распространенных на территории Евразийского экономического союза. Перечень утвержден Советом Евразийской экономической комиссии десять лет назад.
«Номер один» спросил представителей института о том, сообщили ли ученые в правительство Бурятии, Россельхознадзор о том, что в республику проникла повилика китайская? Ведь информация должна быть замечена властями. Будет ли в точке обнаружения повилики китайской в Бурятии введен карантин и т. д.?
В научном учреждении ответили, что «…информация о регистрации данного вида в Бурятии будет передана в Бурятский филиал «ВНИИКР». Но надо отметить, что никаких нормативных документов, регулирующих такую передачу, не имеется. Остальные вопросы находятся вне нашей компетенции».
Повилика нуждается в карантине
Как ранее отмечал в своем материале «Номер один», исследователи обнаружили повилику китайскую в Селенгинском районе, в окрестностях села Новоселенгинск под скалой Англичанка.
Возможно, сейчас в ФГБУ «ВНИИКР» действительно уже получили информацию от ученых.
Однако, как сообщил ВНИИКР нашему изданию, «полномочия по введению карантинного фитосанитарного режима и установлению карантинной фитосанитарной зоны для субъекта РФ имеются у руководителя территориального органа Россельхознадзора (ст. 18 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений»), в этом случае – Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия, куда и следует направлять информацию о выявлении сорного растения, сходного по признакам с карантинным объектом».
То есть получается, что передача сведений во ВНИИКР, даже если она и произошла, мало на что может повлиять.
К слову, заместитель директора этого учреждения Константин Корнев указал, что факт публикации информации в научном издании о выявлении повилики китайской недостаточен для введения ограничительных мер, дополнительно учитывая, что в публикации нет информации о том, что повилика образовала популяцию.
Как мы поняли, карантинного растения должно быть много.
Замдиректора пояснил: решение о введении карантинного фитосанитарного режима, установлении карантинной фитосанитарной зоны должно приниматься при выявлении популяции карантинного объекта при проведении контрольно-надзорных мероприятий, мониторинга карантинного фитосанитарного состояния официальным лицом. Также нужна идентификация образцов карантинного объекта аккредитованной лабораторией Россельхознадзора.
Конкретные запреты, ограничения также определяются приказом территориального Управления Россельхознадзора.
Куда «испарилось» опасное растение?
По повилике китайской, без сомнений, должна проводиться серьезная работа. Ведь если ситуацию выпустить из-под контроля, аграрную Бурятию ждет большая беда. Лесную Бурятию, думаем, тоже.
В упомянутом Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия указали, что извещений о первом обнаружении повилики китайской в республике в их адрес не поступало. Тем не менее после ознакомления с материалами об обнаружении повилики китайской в средствах массовой информации 26 мая Россельхознадзор выехал по координатам, указанным в научной статье.
- Растения с морфологическими признаками повилики китайской не обнаружены, - неожиданно сообщили в ведомстве.
В то же время там подчеркнули, что в случае выявления карантинного объекта даже в единственном экземпляре устанавливается карантинная фитосанитарная зона и вводится карантинный фитосанитарный режим на основании проведенных обследований и результатов лабораторных испытаний.
Ну а поскольку на сегодняшний день Россельхознадзор не установил факт произрастания повилики китайской на территории Республики Бурятия, особый режим не введен и карантинные мероприятия не проводятся.
Как же так получилось, что ученые Института общей и экспериментальной биологии выявили опасного растительного вселенца-«вторженца», а Россельхознадзор в том месте его не нашел? Растения, о которых говорилось в научной публикации, обнаружены в полевой сезон 2024 года.
Но у повилики нет лапок, чтобы мигрировать в другое место, подобно мыши. В 2025 - 2026 гг. той же повилики у скалы Англичанка должно бы стать больше. Растение дает много семян, и они долго сохраняют всхожесть. Не случайно ученые подчеркнули, что, учитывая высокий инвазивный потенциал данного вида и его значительную вредоносность, необходимы безотлагательные меры по борьбе с ним, а также тщательный мониторинг его распространения на территории республики.
Куда же делось злополучное растение? Полагаем, самое разумное объяснение состоит в следующем. Вряд ли его съел скот. Но в научной работе есть раздел «Гербарный сбор» с указанием места проведения сбора растения. Как понимаем, обнаруженная повилика была изъята учеными с места обнаружения и привезена в Улан-Удэ. И в самой публикации тоже отмечается: «…собранные образцы хранятся в гербарии Института общей и экспериментальной биологии СО РАН».
Может быть, это была единственная в своем роде найденная в республике повилика китайская? Семян она дать, видимо, не успела и поэтому, когда специалисты Россельхознадзора приехали к месту обнаружения, там уже ничего не напоминало о былой повилике-«первопроходце», а новой там не выросло.
Вариант того, что представители института могли просто сделать ошибку и принять за повилику китайскую какое-то другое похожее вьющееся растение, вряд ли имеет под собой основание. Мы уверены, что наши ученые, которые тогда ездили в экспедицию, являются сведущими в своем деле профессионалами. Они много лет отдали науке, и им можно доверять.
Но к скале Англичанка кто-то должен все же каждый год наведываться. Хотя бы местные власти. Вдруг все же какие-то семена были и через несколько лет они прорастут. Если глаз упадет на повилику, надо немедленно звонить в Россельхознадзор.
Если повилика станет неотъемлемой частью пейзажа республики, то государственную борьбу с ней могут прекратить из-за экономической нецелесообразности. Гражданам и сельхозпредприятиям придется противостоять напасти за счет своих денег и сил.
- Относительно рентабельности противодействия чужеродным растениям: при проведении анализа фитосанитарного риска данный вопрос всесторонне рассматривается, и для регулирования рекомендуются только те растения, затраты на меры по управлению риском распространения которых ниже, чем экономический ущерб от их распространения. При этом задача полностью предотвратить распространение любой ценой не ставится. Главное – применение экономически эффективных и обоснованных мер. В случае когда затраты на борьбу и регулирование становятся дороже прямого и косвенного вреда от растения, оно исключается из перечня карантинных объектов, - честно констатировал Константин Корнев.
Но пока от каких-то вредоносных карантинных объектов еще можно отбиваться, профилактическая работа по ним активно идет по всей России. При этом мониторят в первую очередь территории с повышенным риском заноса вредителей – поля, засеянные импортными семенами, склады, элеваторы, порты, зоны таможенных переходов, территории населенных пунктов, транспортные пути и тому подобные зоны.
Тегирастение