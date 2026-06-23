Спорт 23.06.2026 в 10:33

Бурятские пловцы завоевали «золото» и «бронзу» кубка Сибири

Соревнования проходили в Абакане
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Текст: Карина Перова
Бурятские пловцы завоевали «золото» и «бронзу» кубка Сибири
Фото: минспорта Бурятии

В Абакане состоялись межрегиональные соревнования по плаванию «Кубок Сибири». За медали турнира боролись более 700 пловцов из одиннадцати регионов России.

На состязаниях успешно выступили пловцы из Бурятии – воспитанники Республиканской спортивной школы олимпийского резерва. Так, среди юношей 14–15 лет Юваль Суранов стал победителем сразу в двух дисциплинах по итогам двоеборья: 100 м брасс + 200 м брасс; 200 м комплексное плавание + 400 м комплексное плавание.

Марат Булычев завоевал бронзовую медаль в двоеборье на дистанциях 100 м и 200 м брассом среди спортсменов старшей возрастной группы.

Ребят подготовил заслуженный тренер Республики Бурятия Алексей Захаров.

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