Бурятские пловцы завоевали «золото» и «бронзу» кубка Сибири

В Абакане состоялись межрегиональные соревнования по плаванию «Кубок Сибири». За медали турнира боролись более 700 пловцов из одиннадцати регионов России.

На состязаниях успешно выступили пловцы из Бурятии – воспитанники Республиканской спортивной школы олимпийского резерва. Так, среди юношей 14–15 лет Юваль Суранов стал победителем сразу в двух дисциплинах по итогам двоеборья: 100 м брасс + 200 м брасс; 200 м комплексное плавание + 400 м комплексное плавание.

Марат Булычев завоевал бронзовую медаль в двоеборье на дистанциях 100 м и 200 м брассом среди спортсменов старшей возрастной группы.

Ребят подготовил заслуженный тренер Республики Бурятия Алексей Захаров.