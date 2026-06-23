В Бурятии мошенники убедили пенсионерку отдать им 2,5 млн рублей и продать дом

В полицию Бурятии обратилась 63-летняя жительница Кяхтинского района, ставшая жертвой очередной мошеннической схемы. Аферисты убедили женщину перевести им свыше 2,5 млн рублей, а также продать свой дом, сделка с которым, к счастью для самой пенсионерки, не состоялась.

Всё началось со звонка на мобильный телефон женщины. Неизвестная, представившись сотрудницей Пенсионного фонда, сообщила о необходимости перерасчёта пенсии и убедила продиктовать код из смс. Сразу после этого в мессенджере поступил звонок от представителя Роскомнадзора, который запугал пенсионерку тем, что её деньги находятся в опасности. К разговору последовательно подключились сотрудник Центробанка, а потом и следователь.

Под их руководством потерпевшая купила новый телефон и сим-карту, установила специальное приложение, обналичила свои сбережения и внесла 2 530 000 рублей через банкомат на указанные счета. После они заставили женщину продать её жилой дом в Наушках за 2,3 млн рублей, однако сделка не состоялась благодаря самой заявительнице. В интернете она увидела в интервью женщины, пострадавшей по аналогичной схеме мошенничества и обратилась в полицию. В итоге женщина потеряла, 2,5 млн, но сумму в 4,8 млн удалось спасти.

Фото: нейросеть