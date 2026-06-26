Действия при тепловом ударе

«Летом я много работаю на огороде и боюсь перегреться. Хочу заранее знать, как распознать тепловой удар и правильно помочь себе или соседям».Саян Сергеевич, Улан-Удэ

Тепловой удар возникает при длительной жаре, духоте или тяжёлой работе. Особенно уязвимы дети, пожилые и люди с больным сердцем.

Как распознать? Сильная головная боль, головокружение, тошнота, слабость, учащенный пульс. Кожа становится горячей и сухой — это тревожный знак. При ухудшении появляются спутанность сознания и судороги.

Что делать? Вызовите скорую (103 или 112). Уведите человека в тень, снимите лишнюю одежду, расстегните воротник. Начните охлаждать: обтирайте кожу прохладной (не ледяной!) водой, приложите влажное полотенце к шее и подмышкам. Если в сознании — поите водой маленькими глотками. При потере сознания поверните на бок.

Чего нельзя делать? Не давайте жаропонижающие (они бесполезны), не обливайте ледяной водой, не предлагайте кофе, алкоголь или газировку.

Как предупредить? В жару с 11 до 16 часов избегайте солнца. Носите светлую одежду, головной убор и пейте воду даже без жажды. При первых признаках перегрева немедленно уйдите в прохладу.