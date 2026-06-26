Общество 26.06.2026 в 09:00

Действия при тепловом ударе

A- A+
Текст: Номер один
Действия при тепловом ударе

«Летом я много работаю на огороде и боюсь перегреться. Хочу заранее знать, как распознать тепловой удар и правильно помочь себе или соседям».Саян Сергеевич, Улан-Удэ

Тепловой удар возникает при длительной жаре, духоте или тяжёлой работе. Особенно уязвимы дети, пожилые и люди с больным сердцем.

Как распознать? Сильная головная боль, головокружение, тошнота, слабость, учащенный пульс. Кожа становится горячей и сухой — это тревожный знак. При ухудшении появляются спутанность сознания и судороги.

Что делать? Вызовите скорую (103 или 112). Уведите человека в тень, снимите лишнюю одежду, расстегните воротник. Начните охлаждать: обтирайте кожу прохладной (не ледяной!) водой, приложите влажное полотенце к шее и подмышкам. Если в сознании — поите водой маленькими глотками. При потере сознания поверните на бок.

Чего нельзя делать? Не давайте жаропонижающие (они бесполезны), не обливайте ледяной водой, не предлагайте кофе, алкоголь или газировку.

Как предупредить? В жару с 11 до 16 часов избегайте солнца. Носите светлую одежду, головной убор и пейте воду даже без жажды. При первых признаках перегрева немедленно уйдите в прохладу.

Теги
справбюро

Все новости

В Бурятии энцефалитный клещ укусил ребенка из другого региона
26.06.2026 в 10:32
В Улан-Удэ бесплатный юрист помог бабушке расстаться с 500 тысячами рублей
26.06.2026 в 10:14
В детском лагере в Бурятии спустя 70 лет отремонтировали столовую и медчасть
26.06.2026 в 10:12
Спортсменка из Бурятии завоевала «бронзу» чемпионата мира по муайтай
26.06.2026 в 09:53
В Забайкальском крае из-за бензинового кризиса стали отменять автобусные маршруты
26.06.2026 в 09:53
В Забайкалье ограничили заправку машин 15 литрами
26.06.2026 в 09:47
Apple заблокировала установку ВКонтакте в App Store
26.06.2026 в 09:42
В Бурятии в «заброшке» организовали подпольный майнинг
26.06.2026 в 09:33
В Улан-Удэ 13 маршрутов будут ходить по новой схеме из-за закрытого перекрестка
26.06.2026 в 09:14
Действия при тепловом ударе
26.06.2026 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 июня

Читайте также
В Улан-Удэ бесплатный юрист помог бабушке расстаться с 500 тысячами рублей
Все свои накопления она отдала курьеру в пакете
26.06.2026 в 10:14
В детском лагере в Бурятии спустя 70 лет отремонтировали столовую и медчасть
С этой проблемой ранее в прокуратуру обратилась вдова участника СВО
26.06.2026 в 10:12
В Забайкальском крае из-за бензинового кризиса стали отменять автобусные маршруты
Часть маршрута сокращается,  часть меняет интервал движения
26.06.2026 в 09:53
В Забайкалье ограничили заправку машин 15 литрами
В регионе создан режим повышенной готовности к возможной чрезвычайной ситуации с топливом
26.06.2026 в 09:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru