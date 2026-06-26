В Улан-Удэ 13 маршрутов будут ходить по новой схеме из-за закрытого перекрестка

В Улан-Удэ с 26 по 30 июня изменились схемы движения 13 городских маршрутов. Автобусы №№ 2, 15, 27, 27К, 33, 37, 77, 80, 82, 95, 97/97К, 3, 3А будут ходить по-другому из-за ремонтных работ – на перекрестке улиц Смолина – Советская заменят устаревшие коммунальные сети. Перекресток закроют уже сегодня, 26 июня, в 12:00.

Как пояснили в комитете по транспорту, в сторону Октябрьского района автобусы двигаются по улицам Ербанова – Коммунистическая – Балтахинова. А далее – по утвержденной схеме.

Из схемы маршрутов исключаются остановки «Гостиница «Баргузин», «Улица Шмидта», «Школа № 4», «Площадь Революции». У маршрутов, следующих с Элеватора, исключается еще и остановка «пл. Советов».

В направлении Левого берега и Элеватора автобусы маршрутов №№2, 15, 27, 33, 37, 77, 80, 82, 95, 97/97К едут по маршруту: проспект Победы – улица Почтамтская – улица Ленина. И далее по утвержденной схеме.

В данном случае из схемы маршрутов исключаются остановки «Гостиные ряды», «Школа №4», «Гостиница «Баргузин».











