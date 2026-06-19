Культура 19.06.2026 в 15:04

Жителей Бурятии приглашают на фестиваль йоги

Он пройдет 21 июня в парке им. С.Н. Орешкова
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Текст: Татьяна Жамсуева
Жителей Бурятии приглашают на фестиваль йоги
Фото: Номер один

Традиционный фестиваль йоги пройдет в это воскресенье на территории парка им. С.Н. Орешкова, начало в 10:00 окончание в 21:00. Целый день на двух площадках будут проходить разные мастер-классы от преподавателей нашего города.

Напомним, что во всем мире 21 июня считается международным днем йоги. Организаторы местного фестиваля подготовили интересные практики, которые подойдут для любого уровня подготовки. Будут практики: «Сурья Намаскар» (приветствие Солнцу), детская йога, медитации, мантропение, парные асаны, гвоздестояние, цигун.

Мероприятие бесплатное, с собой нужно взять коврик, удобную одежду и воду.

Возрастное ограничение 6+

Теги
йога

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ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июня

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