В Улан-Удэ без горячей воды остаются еще 46 домов

Как сообщили в комитете городского хозяйства со ссылкой на ПАО «ТГК-14», по состоянию на утро 20 июня, без горячего водоснабжения в Улан-Удэ остаются 46 домов. В Октябрьском районе – 36 домов, в Советском – 10.

Сегодня, 20 июня, запланированы работы по восстановлению ресурса. В соответствии с графиком «ТГК-14» (приведен в таблице), горячее водоснабжение пообещали возобновить в 17 домах.

«Работы по устранению повреждений на теплосетях продолжаются в круглосуточном режиме. Мы продолжаем корректировать графики в режиме реального времени. Актуальный список отключённых и подключённых адресов будет обновляться ежедневно», - прокомментировали в КГХ.