Общество 20.06.2026 в 09:53
С начала 2026 года жители Бурятии «подарили» мошенникам 175,3 млн рублей
Жертвами аферистов стали 711 человек
Текст: Карина Перова
С начала 2026 года доверчивые жители Бурятии «подарили» мошенникам 175,3 млн рублей (+ 15,3 млн за последнюю неделю). Жертвами аферистов стали 711 человек, сообщили в прокуратуре республики.
Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 1,6 млн рублей.
За последнюю неделю десять жителей столкнулись с незаконным списанием денег с банковских счетов. Семь человек оказались под влиянием лжесотрудников организаций. Еще на девятерых дистанционно оформили микрозаймы.Ранее «Номер один» сообщал, как улан-удэнка отправила мошенникам 600 тысяч рублей в подгузниках.