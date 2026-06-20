Общество 20.06.2026 в 09:53

С начала 2026 года жители Бурятии «подарили» мошенникам 175,3 млн рублей

Жертвами аферистов стали 711 человек
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Текст: Карина Перова
С начала 2026 года жители Бурятии «подарили» мошенникам 175,3 млн рублей
Фото: архив «Номер один»

С начала 2026 года доверчивые жители Бурятии «подарили» мошенникам 175,3 млн рублей (+ 15,3 млн за последнюю неделю). Жертвами аферистов стали 711 человек, сообщили в прокуратуре республики.

Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 1,6 млн рублей.

За последнюю неделю десять жителей столкнулись с незаконным списанием денег с банковских счетов. Семь человек оказались под влиянием лжесотрудников организаций. Еще на девятерых дистанционно оформили микрозаймы.

Ранее «Номер один» сообщал, как улан-удэнка отправила мошенникам 600 тысяч рублей в подгузниках
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