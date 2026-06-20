С начала 2026 года жители Бурятии «подарили» мошенникам 175,3 млн рублей

С начала 2026 года доверчивые жители Бурятии «подарили» мошенникам 175,3 млн рублей (+ 15,3 млн за последнюю неделю). Жертвами аферистов стали 711 человек, сообщили в прокуратуре республики.

Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 1,6 млн рублей.

За последнюю неделю десять жителей столкнулись с незаконным списанием денег с банковских счетов. Семь человек оказались под влиянием лжесотрудников организаций. Еще на девятерых дистанционно оформили микрозаймы.