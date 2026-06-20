Общество 20.06.2026 в 09:44

Мэр Иркутска заявил о критической ситуации с топливом в городе

Произошел сбой в логистике поставок из-за нехватки бензина в стране
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Текст: Иван Иванов
Мэр Иркутска заявил о критической ситуации с топливом в городе
Фото: архив «Номер один»

Глава Иркутска Руслан Болотов направил служебную записку губернатору региона Игорю Кобзеву, в которой выразил серьезную обеспокоенность по поводу «критической ситуации» на топливном рынке. Как сообщает портал Irk.ru, данное обращение касается как самого города, так и Приангарья в целом.

Ситуация с коммерческим рынком горючего также является предметом обсуждения на заседаниях регионального оперативного штаба. Штаб был создан в связи с возникшими трудностями в отгрузках горюче-смазочных материалов для малого агробизнеса. Небольшие хозяйства столкнулись со сбоями в работе из-за нарушения логистических цепочек.

Губернатор Игорь Кобзев ранее заявлял, что обеспечение фермеров топливом и мониторинг цен находится под контролем профильного оперативного штаба, к работе которого привлечены федеральные ведомства. Несмотря на возникшие проблемы, весенняя посевная кампания в регионе была завершена в полном объеме и с необходимыми ресурсами.

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