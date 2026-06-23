Житель Бурятии порезал колеса соседской «Волги» кухонным ножом

В Бурятии 53-летний житель Кяхты из мести проткнул кухонным ножом все четыре колеса «Волги» своей соседки.

В ситуации разбирались сотрудники Росгвардии. Владелица машины рассказала, что накануне вечером она сделала мужчине замечание по поводу распития алкоголя и шума.

Горожанина это задело, поэтому он решился на такую пакость. Тот во всем признался. Росгвардейцы доставили мужчину в полицию.

По факту повреждения имущества возбуждено уголовное дело.

Ранее «Номер один» сообщал, как в Улан-Удэ мужчина выбил стекла авто пенсионерки садовой тяпкой.