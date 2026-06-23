Общество 23.06.2026 в 11:16
Житель Бурятии порезал колеса соседской «Волги» кухонным ножом
Мужчина сделал это из мести
Текст: Карина Перова
В Бурятии 53-летний житель Кяхты из мести проткнул кухонным ножом все четыре колеса «Волги» своей соседки.
В ситуации разбирались сотрудники Росгвардии. Владелица машины рассказала, что накануне вечером она сделала мужчине замечание по поводу распития алкоголя и шума.
Горожанина это задело, поэтому он решился на такую пакость. Тот во всем признался. Росгвардейцы доставили мужчину в полицию.
По факту повреждения имущества возбуждено уголовное дело.
Ранее «Номер один» сообщал, как в Улан-Удэ мужчина выбил стекла авто пенсионерки садовой тяпкой.
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