В Улан-Удэ завершили ремонт дороги на улице Светлая

Ремонт дороги на улице Светлая в столице Бурятии закончен. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Игорь Шутенков.«В прошлом году мы отремонтировали дорогу длиной 1,3 км, которая соединяет улицы Мерецкова, Учебную и часть Светлой. Теперь к детскому саду «Зорька» и к школе №8 будет гораздо удобнее и безопаснее добираться. Мы уложили там новый асфальт, сделали тротуары, съезды для маломобильных граждан и родителей с колясками», - рассказал градоначальник.По словам мэра, в этом году отремонтирован новый отрезок дороги длиной 330 метров – от дома №4 по улице Светлой до дома №42а по улице Дорожной. Там уложен новый асфальт, установлены дорожные знаки и нанесена разметка, а также обустроены тротуары.