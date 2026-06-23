В Улан-Удэ грузчик провернул кражу холодильника на обычной доставке

В полицию Улан-Удэ обратился директор одного из магазинов бытовой техники. Он заявил о пропаже холодильника стоимостью более 44 тысяч рублей, который пропал во время стандартной процедуры доставки товара клиенту.

Изначально была оформлена покупка одного холодильника с доставкой. Однако клиент перенёс доставку на следующий день, и товар остался ночевать на борту грузовика.

- Наутро машину отправили на склад для разгрузки и повторной загрузки. В результате один из холодильников был доставлен клиенту, а второй остался в машине. Сотрудниками полиции задержан 30-летний грузчик, работавший в этом магазине. Мужчина ранее уже был судим за имущественные преступления. По факту кражи возбуждено уголовное дело, - сообщили в полиции республики.

Фото: нейросеть