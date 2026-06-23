Происшествия 23.06.2026 в 11:33
В Бурятии развалилось дело экс-главы города
После пяти месяцев разбирательства суд вернул его правоохранителям
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии неожиданный поворот приняло уголовное дело в отношении бывшего главы города Бабушкин Ольги Плакиды, ее заместителя по финансово-экономическим вопросам Дарьи Недбай и экс-руководителя МУП «ЖКХ Бабушкинское» Анатолия Рябчуна. Всех троих обвиняли в служебном подлоге и двух эпизодах хищений.
После пяти месяцев судебных разбирательств дело вернули правоохранителям. Причиной этого стало обвинительное заключение. Фемида пришла к выводу, что оно составлено с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса РФ, сообщается на сайте Кабанского районного суда.
Напомним, по версии следствия, глава города «вступила в преступный сговор с директором муниципального предприятия и распорядилась муниципальным имуществом по своему усмотрению».
«Незаконно на металлолом были сданы работоспособный автогрейдер и чугунные секции котлов. Для придания видимости законности своих действий указанными лицами изготовлены подложные приказ и акт о непригодности автогрейдера для дальнейшего использования. Бюджету причинен ущерб в размере свыше 360 тысяч рублей», - рассказывали ранее в прокуратуре Бурятии.
Отметим, экс-директор МУП «ЖКХ Бабушкинское» Анатолий Рябчун ранее уже был фигурантом другого уголовного дела. Его обвиняли по двум статьям УК РФ: «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» и «Злостное неисполнение решения суда». Однако, Кабанский райсуд признал Рябчуна невиновным и оставил за ним право на реабилитацию.
После пяти месяцев судебных разбирательств дело вернули правоохранителям. Причиной этого стало обвинительное заключение. Фемида пришла к выводу, что оно составлено с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса РФ, сообщается на сайте Кабанского районного суда.
Напомним, по версии следствия, глава города «вступила в преступный сговор с директором муниципального предприятия и распорядилась муниципальным имуществом по своему усмотрению».
«Незаконно на металлолом были сданы работоспособный автогрейдер и чугунные секции котлов. Для придания видимости законности своих действий указанными лицами изготовлены подложные приказ и акт о непригодности автогрейдера для дальнейшего использования. Бюджету причинен ущерб в размере свыше 360 тысяч рублей», - рассказывали ранее в прокуратуре Бурятии.
Отметим, экс-директор МУП «ЖКХ Бабушкинское» Анатолий Рябчун ранее уже был фигурантом другого уголовного дела. Его обвиняли по двум статьям УК РФ: «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» и «Злостное неисполнение решения суда». Однако, Кабанский райсуд признал Рябчуна невиновным и оставил за ним право на реабилитацию.
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