Общество 23.06.2026 в 10:47
В Улан-Удэ жители Стеколки и Дивизки на день останутся без холодной воды
Под отключение попали свыше тысячи потребителей
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ на Стеклозаводе и станции Дивизионной завтра, 24 июня, свыше тысячи потребителей (домов) останутся без холодной воды. Блага цивилизации не будет с 9:30 до 21:30.
Как сообщили в МУП «Водоканал», ХВС отключат в связи с плановыми работами по замене и ремонту запорной арматуры на водопроводной сети по улице Социальная.
Список потребителей, попадающих в зону ограничения холодного водоснабжения, можно посмотреть по ссылке.
Диспетчерская служба МУП «Водоканал»: 44-00-00, 44-10-33.
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