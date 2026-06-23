В Улан-Удэ жители Стеколки и Дивизки на день останутся без холодной воды

В Улан-Удэ на Стеклозаводе и станции Дивизионной завтра, 24 июня, свыше тысячи потребителей (домов) останутся без холодной воды. Блага цивилизации не будет с 9:30 до 21:30.

Как сообщили в МУП «Водоканал», ХВС отключат в связи с плановыми работами по замене и ремонту запорной арматуры на водопроводной сети по улице Социальная.

Список потребителей, попадающих в зону ограничения холодного водоснабжения, можно посмотреть по ссылке.

Диспетчерская служба МУП «Водоканал»: 44-00-00, 44-10-33.