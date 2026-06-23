В Бурятии за пять месяцев с пьяных водителей взыскали штрафы на 18,5 млн рублей

Судебные приставы Бурятии за первые пять месяцев 2026 года принудительно взыскали с нетрезвых водителей штрафы на 18,5 млн рублей. Пьяными за рулем попались свыше 400 человек.

Для возврата задолженностей сотрудникам ведомства пришлось применить комплекс мер принудительного и обеспечительного характера. Взыскание производилось из заработной платы нарушителей или путем списания средств с их банковских счетов.

«В случаях, когда денежных средств недостаточно, судебные приставы имеют право арестовать и в дальнейшем реализовать имущество нарушителей в счёт погашения долга. Кроме того, к неплательщикам применяются ограничения на выезд за пределы РФ, а также выносятся запреты на совершение регистрационных действий с автомобилями и недвижимостью», - отметили в УФССП по Бурятии.