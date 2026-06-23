Энергетики «Россетей» рассказали, как уберечь себя от удара током

Конечно, не каждый умеет правильно делать искусственное дыхание и массаж сердца. Но такие знания точно никогда не будут лишними. Поэтому лучше всего освоить эти навыки на специальных обучающих занятиях.









Фото: предоставлено компанией «Россети»