Общество 23.06.2026 в 11:40
Энергетики «Россетей» рассказали, как уберечь себя от удара током
Избежать печальных последствий помогут несколько простых правил электробезопасности
По статистике, с наступлением лета возрастает количество несчастных случаев, связанных с поражением током. Специалисты компании «Россети» рассказали «Комсомольской правде» об элементарных правилах, которые помогут избежать печальных последствий при взаимодействии с электричеством.
Золотые правила
Так, прекрасным проводником для электротока является влага. Мокрые руки, кафель или лужа резко снижают сопротивление – вплоть до критически низких значений.
Поэтому существуют золотые правила: нельзя менять лампочки и ремонтировать электроприборы, не отключив их от сети, стоя на влажном полу, на земле или касаясь батареи отопления.
Часто на ящиках вводных распредустройств у подъездов, натрансформаторных будках или опорах линий электропередачи можно увидеть треугольники с изображением молнии. Надписи «Не влезай», «Высокое напряжение», «Не включать» и другие означают, что рядом находятся токоведущие части, элементы конструкций или оборудование под напряжением. Прикасаться к этим объектам или даже проникать за их ограждения – опасно.
Для большинства взрослых это очевидно, но дети могут не осознавать серьезности ситуации. Они могут срывать предупредительные знаки или играть рядом с энергообъектами, забрасывая мячи и игрушки непосредственно на них. Случаются и трагические истории, когда энергооборудование использовалось для пряток или эффектного селфи. Важно объяснить, насколько это рискованно.
Рисковые развлечения
Немало потенциально опасных ситуаций с электричеством летом может возникнуть, например, рядом с линиями электропередачи (ЛЭП). Удилище, созданное из углепластиковых материалов, проводит ток. Достаточно приблизить его к проводу даже на 1,5 метра, чтобы возникла электрическая дуга. Чтобы избежать поражения током, нужно смотреть вверх, а при переноске обязательно складывать удочку. Лучше всего, конечно, и вовсе не рыбачить под ЛЭП.
Еще одна недопустимая забава – запуск вблизи ЛЭП воздушных змеев. Если ветер поднимет его и его намотает на провода, ток может пройти через веревку и, соответственно, через руку и тело.
Категорически запрещается залезать на опоры ЛЭП, заходить за ограждения трансформаторных подстанций, открывать электрические щитки в подъездах, набрасывать на провода любые предметы (проволоку, веревки, белье). Энергетики фиксировали случаи, когда люди пытались сушить белье на проводах. Это смертельно опасно. Обо всем этом нужно обязательно рассказать детям.
Безопасное расстояние
Серьезную опасность представляют собой низко свисающие или оборванные провода. Подходить к ним и тем более трогать категорически нельзя. Дело в том, что провод под напряжением, оказавшись на земле, создает вокруг себя зону растекания тока. Образуется электрическое пятно: чем ближе к проводу, тем выше напряжение у поверхности земли.
Безопасным считается расстояние 8–10 метров от оборванного провода. Ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно починить что-либо из энергообъектов и электроприборов. О происшествии нужно срочно сообщить на «Светлую линию» энергетиков. У компании «Россети» телефон запомнить просто – 220 (с мобильных устройств) или 8-800-220-0-220.
Если вы видите, что человек схватился за провод или лежит на земле рядом с оборванным кабелем, оттаскивать его нельзя. Коснувшись пострадавшего, вы тоже можете получить удар током.
По словам энергетиков, алгоритм действий в этой ситуации должен быть следующий:
1. Если ситуация происходит дома или рядом есть рубильник, то устраните источник тока – выключите автомат или выдерните вилку из розетки.
2. Если провод оборван на улице, не подходите ближе, чем на 8 метров и сразу вызывайте помощь. Набирайте 112 (спасатели) или 103 (скорая помощь). Четко назовите адрес и опишите ситуацию.
3. Если пострадавший находится на земле, а вы стоите на сухом деревянном крыльце, можно попробовать отодвинуть провод. Делайте это только с помощью предмета, не проводящего ток, – например, сухой деревянной палки. Используйте ее как рычаг и сделайте одно резкое движение. Не спускайтесь с крыльца и не подходите ближе.
4. После устранения источника тока осмотрите пострадавшего. Если он в сознании и дышит – это хороший признак, но все равно нужно в больницу. Помните: последствия удара током могут проявиться спустя несколько часов или даже дней.
5. Если человек без сознания, но дышит, уложите его в устойчивое положение: поверните на бок, согните «верхнюю» ногу и уприте колено в пол, «нижнюю» руку вытяните вперед, а ладонь «верхней» – расположите под головой. Так снижается риск перекрытия дыхательных путей.
6. Если нет дыхания и пульса, действовать нужно немедленно. Сначала положите пострадавшего на спину, запрокиньте ему голову, выдвиньте вперед нижнюю челюсть (держась за углы), очистите рот от земли, уберите запавший язык.
7. Затем приступайте к сердечно-легочной реанимации: искусственному дыханию рот в рот (или изо рта в нос, если челюсти сжаты) и непрямому массажу сердца. Положите основание ладони одной руки на центр грудины, вторую руку поместите сверху, пальцы скрестите. Выпрямите локти и надавливайте весом корпуса на глубину 5–6 см с частотой 100–120 нажатий в минуту. Если вы оказываете помощь в одиночку, выполняйте цикл из 30 нажатий и двух вдуваний, повторяя его до приезда скорой помощи или до восстановления самостоятельного дыхания.
Чтобы лето было добрым
Для детей «Россети» проводят уроки электробезопасности в школах с использованием робота-манекена Гоша. Он имитирует дыхание и пульс, а также позволяет проверить правильность выполнения реанимационных действий. В Бурятии такие уроки проводят сотрудники филиала «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго».
Также «Россети» и издательство «Просвещение» запустили модуль проекта Всероссийский урок безопасности, посвященный этой теме. В нем собраны методические материалы, видеоролики и задания, которые будут полезны учителям, родителям и детям.
Кроме того, компания выпустила серию познавательных мультфильмов, где просто и доступно объясняются правила электробезопасности. Их можно найти в сообществе Маши Лампочкиной во ВКонтакте.
Золотые правила
Так, прекрасным проводником для электротока является влага. Мокрые руки, кафель или лужа резко снижают сопротивление – вплоть до критически низких значений.
Поэтому существуют золотые правила: нельзя менять лампочки и ремонтировать электроприборы, не отключив их от сети, стоя на влажном полу, на земле или касаясь батареи отопления.
Часто на ящиках вводных распредустройств у подъездов, натрансформаторных будках или опорах линий электропередачи можно увидеть треугольники с изображением молнии. Надписи «Не влезай», «Высокое напряжение», «Не включать» и другие означают, что рядом находятся токоведущие части, элементы конструкций или оборудование под напряжением. Прикасаться к этим объектам или даже проникать за их ограждения – опасно.
Для большинства взрослых это очевидно, но дети могут не осознавать серьезности ситуации. Они могут срывать предупредительные знаки или играть рядом с энергообъектами, забрасывая мячи и игрушки непосредственно на них. Случаются и трагические истории, когда энергооборудование использовалось для пряток или эффектного селфи. Важно объяснить, насколько это рискованно.
Рисковые развлечения
Немало потенциально опасных ситуаций с электричеством летом может возникнуть, например, рядом с линиями электропередачи (ЛЭП). Удилище, созданное из углепластиковых материалов, проводит ток. Достаточно приблизить его к проводу даже на 1,5 метра, чтобы возникла электрическая дуга. Чтобы избежать поражения током, нужно смотреть вверх, а при переноске обязательно складывать удочку. Лучше всего, конечно, и вовсе не рыбачить под ЛЭП.
Еще одна недопустимая забава – запуск вблизи ЛЭП воздушных змеев. Если ветер поднимет его и его намотает на провода, ток может пройти через веревку и, соответственно, через руку и тело.
Категорически запрещается залезать на опоры ЛЭП, заходить за ограждения трансформаторных подстанций, открывать электрические щитки в подъездах, набрасывать на провода любые предметы (проволоку, веревки, белье). Энергетики фиксировали случаи, когда люди пытались сушить белье на проводах. Это смертельно опасно. Обо всем этом нужно обязательно рассказать детям.
Безопасное расстояние
Серьезную опасность представляют собой низко свисающие или оборванные провода. Подходить к ним и тем более трогать категорически нельзя. Дело в том, что провод под напряжением, оказавшись на земле, создает вокруг себя зону растекания тока. Образуется электрическое пятно: чем ближе к проводу, тем выше напряжение у поверхности земли.
Безопасным считается расстояние 8–10 метров от оборванного провода. Ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно починить что-либо из энергообъектов и электроприборов. О происшествии нужно срочно сообщить на «Светлую линию» энергетиков. У компании «Россети» телефон запомнить просто – 220 (с мобильных устройств) или 8-800-220-0-220.
Если вы видите, что человек схватился за провод или лежит на земле рядом с оборванным кабелем, оттаскивать его нельзя. Коснувшись пострадавшего, вы тоже можете получить удар током.
По словам энергетиков, алгоритм действий в этой ситуации должен быть следующий:
1. Если ситуация происходит дома или рядом есть рубильник, то устраните источник тока – выключите автомат или выдерните вилку из розетки.
2. Если провод оборван на улице, не подходите ближе, чем на 8 метров и сразу вызывайте помощь. Набирайте 112 (спасатели) или 103 (скорая помощь). Четко назовите адрес и опишите ситуацию.
3. Если пострадавший находится на земле, а вы стоите на сухом деревянном крыльце, можно попробовать отодвинуть провод. Делайте это только с помощью предмета, не проводящего ток, – например, сухой деревянной палки. Используйте ее как рычаг и сделайте одно резкое движение. Не спускайтесь с крыльца и не подходите ближе.
4. После устранения источника тока осмотрите пострадавшего. Если он в сознании и дышит – это хороший признак, но все равно нужно в больницу. Помните: последствия удара током могут проявиться спустя несколько часов или даже дней.
5. Если человек без сознания, но дышит, уложите его в устойчивое положение: поверните на бок, согните «верхнюю» ногу и уприте колено в пол, «нижнюю» руку вытяните вперед, а ладонь «верхней» – расположите под головой. Так снижается риск перекрытия дыхательных путей.
6. Если нет дыхания и пульса, действовать нужно немедленно. Сначала положите пострадавшего на спину, запрокиньте ему голову, выдвиньте вперед нижнюю челюсть (держась за углы), очистите рот от земли, уберите запавший язык.
7. Затем приступайте к сердечно-легочной реанимации: искусственному дыханию рот в рот (или изо рта в нос, если челюсти сжаты) и непрямому массажу сердца. Положите основание ладони одной руки на центр грудины, вторую руку поместите сверху, пальцы скрестите. Выпрямите локти и надавливайте весом корпуса на глубину 5–6 см с частотой 100–120 нажатий в минуту. Если вы оказываете помощь в одиночку, выполняйте цикл из 30 нажатий и двух вдуваний, повторяя его до приезда скорой помощи или до восстановления самостоятельного дыхания.
Чтобы лето было добрым
Конечно, не каждый умеет правильно делать искусственное дыхание и массаж сердца. Но такие знания точно никогда не будут лишними. Поэтому лучше всего освоить эти навыки на специальных обучающих занятиях.
Для детей «Россети» проводят уроки электробезопасности в школах с использованием робота-манекена Гоша. Он имитирует дыхание и пульс, а также позволяет проверить правильность выполнения реанимационных действий. В Бурятии такие уроки проводят сотрудники филиала «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго».
Также «Россети» и издательство «Просвещение» запустили модуль проекта Всероссийский урок безопасности, посвященный этой теме. В нем собраны методические материалы, видеоролики и задания, которые будут полезны учителям, родителям и детям.
Кроме того, компания выпустила серию познавательных мультфильмов, где просто и доступно объясняются правила электробезопасности. Их можно найти в сообществе Маши Лампочкиной во ВКонтакте.
Фото: предоставлено компанией «Россети»
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