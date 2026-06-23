Общество 23.06.2026 в 11:51

В Бурятии МРТ можно будет проходить без направления врача

Минздрав изменил  нормативы назначения анализов и исследований
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии МРТ можно будет проходить без направления врача

В России с 1 сентября 2026 года МРТ станет доступнее для пациентов, так как его можно будет делать без предварительного направления лечащего врача. Об этом сообщает РБК.

В соответствии с новым приказом Минздрава, проведение магнитно-резонансных исследований без назначения врача разрешено, что позволяет упростить и ускорить процесс диагностики. Это правило распространяется не только на МРТ, но и на другие рентгенологические исследования, такие как флюорография, маммография, компьютерная томография, остеоденситометрия и вмешательства, проводимые под контролем рентгеноскопии, КТ или МРТ. Для всех остальных рентгенологических процедур сохраняется необходимость наличия направления, записи в листе назначений или рекомендаций из выписки пациента. 

Новые правила касаются не только порядка проведения исследований, но и общего подхода к оказанию медицинской помощи, особенно в рамках платных услуг, которые с этого же срока будут регулироваться обновленным постановлением правительства. 

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что граждане России могут один раз в жизни бесплатно пройти анализ на наследственные формы дислипидемии по ОМС. Это исследование важно для оценки риска раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт. Все эти изменения призваны сделать медицинские услуги более доступными и удобными для населения региона.

Фото: нейросеть

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