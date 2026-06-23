Общество 23.06.2026 в 11:55

Иркутский губернатор объехал Иркутск в поисках бензина

В области начались массовые перебои с топливом
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Текст: Иван Иванов
Иркутский губернатор объехал Иркутск в поисках бензина

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев лично проехал по нескольким АЗС в Иркутске, чтобы оценить ситуацию с нехваткой топлива. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. Причем на некоторых заправках уже введены ограничения по отпуску бензина, а часть АЗС временно прекратили обслуживание клиентов из-за дефицита.

По словам Кобзева, перебои с поставками топлива наблюдаются не только в Иркутской области, но и по всей стране. В западных регионах объекты нефтепереработки выводятся из строя беспилотниками ВСУ, что значительно усложняет работу топливного рынка. Власти региона переходят на ручной режим распределения топлива, индивидуально определяя объемы для каждого получателя.

Губернатор подчеркнул, что главная задача — обеспечить топливом пожарные и скорые службы, общественный транспорт, коммунальные службы и сельхозтехнику. Власти провели совещание с представителями бизнеса и отраслевыми структурами для определения потребностей региона на ближайшие три месяца. Информация скоро будет отправлена в федеральный штаб при Министерстве энергетики России и ФАС.

Местные заправки продолжают сталкиваться с ростом цен на бензин — за прошлую неделю цены повысились в целом на 4–17 рублей. В некоторых сетях, таких как «Роснефть», цена на топливо ниже, чем у конкурентов. В целом, ситуация с дефицитом топлива в Иркутске остается напряженной, особенно в выходные дни, когда на некоторых АЗС возникают очереди и ажиотажный спрос. Губернатор попросил жителей не паниковать и заранее планировать дальние поездки.

Фото: Номер один

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