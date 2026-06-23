Жительница Бурятии пыталась устроиться в детсад по поддельной медкнижке

Жительница Тарбагатайского района Бурятии пыталась устроиться в детский сад помощником воспитателя по поддельной медицинской книжке. За это женщина предстала перед судом (по ч. 3 ст. 327 УК РФ).

В октябре 2025 года сельчанка приобрела липовый документ, содержащий заведомо ложные сведения о прохождении профессиональной подготовки и аттестации. Ненастоящую медкнижку она хранила дома, а затем предъявила при трудоустройстве в детсад.

«Я увидела в интернете объявление о возможности быстро и недорого поставить штамп в медицинской книжке, так как для работы в детском саду требовался медосмотр и гигиеническое обучение», – пояснила осужденная в ходе расследования уголовного дела.

Суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев.