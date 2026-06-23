В Бурятии семиклассник обокрал дом и похвастался трофеями в школе

В Бурятии 13-летний подросток обокрал соседей вместе со своим 18-летним приятелем и похвастался добытыми трофеями в школе. Из пустого дома парочка вынесла автомобильную магнитолу, фонарь, складной нож и музыкальную колонку.

Как рассказали в полиции республики, хозяева дома уехали на заработки в соседний район. Спустя 2 месяца им позвонила родственница и сообщила, что в их дом кто-то проник, разбив окно. Женщина узнала об этом от ее сына, который рассказал, как 7-классник хвастался в школе тем, что залез в дом и украл вещи.

- Родственница пострадавших связалась с родителями школьника, чтобы разобраться в ситуации. На следующий день мальчик пришел к ней вместе с 18-летним приятелем. Они сознались, что пробрались в дом и обокрали его. Украденные вещи вернули и по возвращении хозяйки дома, родственница передала их пострадавшей. 18-летнего подозреваемого задержали и завели уголовное дело, - добавили в МВД.

Фото: Номер один