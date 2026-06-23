Общество 23.06.2026 в 12:28

Абитуриенты из Бурятии могут подать документы в вузы и колледжи по всей стране

Подать документы можно в онлайн и в офлайн формате
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Текст: Служба информации "Номер один"
Абитуриенты из Бурятии могут подать документы в вузы и колледжи по всей стране
Фото: пресс-служба правительства РФ
С 20 июня началась приёмная кампания в университетах, колледжах и техникумах России. 

«Перед поступающими свои двери открывают 1200 вузов и почти 4000 колледжей. В них абитуриентам доступно порядка 880 000 бюджетных мест по программам СПО и свыше 620 000 – в высшем образовании», – отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. 

Вице-премьер отметил, что приёмная кампания важна не только для поступающих, но и для всей страны. От выбора направлений зависит развитие отраслей экономики и технологическое лидерство — национальная цель, поставленная президентом. Особое внимание уделено подготовке будущих педагогов, врачей и инженеров.

Подать документы можно несколькими способами. Единый электронный сервис «Поступление в вуз онлайн» работает на портале госуслуг. Сохраняется и традиционная форма — лично в приёмной комиссии или по почте. 

Нововведение этого года – «дни тишины». 3 и 7 августа, в дни издания университетами приказов о зачислении, абитуриенты не смогут проводить какие-либо действия со своим заявлением и согласием, например, отзывать их. Это позволит сохранить бюджетные места и исключить возможность их потери, когда абитуриенты в последний момент отзывают заявления и принять другого поступающего на данное бюджетное место невозможно.

По всем вопросам можно обратиться в Единый контакт-центр по телефону 8 (800) 444-51-15 или по почте priem@minobrnauki.gov.ru. Центр работает в круглосуточном режиме.
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