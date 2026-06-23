В Улан-Удэ со дна Селенги вытащили баржу, затонувшую более 30 лет

В Улан-Удэ под контролем судебных приставов в затоне реки Селенги подняли и вытащили на берег стальную баржу, затонувшую более 30 лет.

Еще в 2023 году прокуратура обратилась с соответствующим иском к ФБУ «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей». Суд его удовлетворил. Однако организация не спешила исполнять решение суда.

В УФССП по Бурятии возбудили исполнительное производство. После судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, и руководителю должника-организации вручили предупреждение по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

Чтобы избежать административной и уголовной ответственности, учреждение организовало-таки подъем затонувшей баржи. Для этого привлекли две пантонных баржи грузоподъемностью по 400 тонн, три морских катера, плавучий кран и команду водолазов.

Из-за того, что баржа находилась в воде более 30 лет, и заиленность дна составляла более 1 метра, неоднократно рвались железные тросы. Поэтому был привлечен телеуправляемый дрон-водолаз. В результате судно удалось оторвать от дна и отгрузить к берегу с помощью механических лебедок.

«В настоящее время должником проводятся работы со специализированными организациями для дальнейшей утилизации поднятой баржи. Реку Селенгу больше не загрязняют отходы коррозии и металла, решение суда в части подъема и удалению исполнено в полном объеме», - прокомментировали в УФССП по Бурятии.