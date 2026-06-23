В районе Бурятии строят новую теплицу для восстановления тайги

В Бурятии на территории Мухоршибирского лесхоза устанавливают современный тепличный комплекс. Ожидается, что запуск объекта состоится в середине июля.

Как рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства, новый комплекс предназначен для выращивания сеянцев сосны с закрытой корневой системой. Его проектная производительность составит 600 тысяч сеянцев в год. Между тем, как в трёх теплицах, расположенных на базе автономного учреждения «Лесресурс» выращивают 400 тысяч молодых деревьев.

- Тепличный комплекс создаёт оптимальный микроклимат, включает систему автоматического полива и защиту от вредителей. Это гарантирует приживаемость посадочного материала до 90% и позволяет деревьям расти лучше и быстрее, - прокомментировал руководитель Мухоршибирского лесхоза Евгений Шайдуров.

В ведомстве добавили, что ежегодно специалисты высаживают на территории Бурятии порядка 20 миллионов сосен.

Фото: РАЛХ