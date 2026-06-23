Центральную улицу Улан-Удэ залили бетоном

На главной пешеходной улице Улан-Удэ заливка бетонного основания выполнена уже на 30%. В мэрии города ранее отмечали, что бетонная подушка послужит основой для гранитной плитки, обеспечив долговечность и надежность нового покрытия.

– Устройство щебёночной утрамбованной подушки под бетон завершено на 80%. Будет производиться поэтапная заливка. В настоящий момент также залита одна секция парапетов под зеленую зону. Работа продолжается, – отметил председатель Комитета городского хозяйства Дмитрий Федоров.

Помимо этого, уже выполнена прокладка кабельных линий для систем видеонаблюдения. Продолжаются работы по обустройству сухого фонтана: подготовлен котлован и ведётся монтаж необходимых конструкций.

Фото: мэрия города