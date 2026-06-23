Общество 23.06.2026 в 13:42
Центральную улицу Улан-Удэ залили бетоном
В столице продолжают работы по благоустройству города
Текст: Елена Кокорина
На главной пешеходной улице Улан-Удэ заливка бетонного основания выполнена уже на 30%. В мэрии города ранее отмечали, что бетонная подушка послужит основой для гранитной плитки, обеспечив долговечность и надежность нового покрытия.
– Устройство щебёночной утрамбованной подушки под бетон завершено на 80%. Будет производиться поэтапная заливка. В настоящий момент также залита одна секция парапетов под зеленую зону. Работа продолжается, – отметил председатель Комитета городского хозяйства Дмитрий Федоров.
Помимо этого, уже выполнена прокладка кабельных линий для систем видеонаблюдения. Продолжаются работы по обустройству сухого фонтана: подготовлен котлован и ведётся монтаж необходимых конструкций.
Фото: мэрия города
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