Происшествия 23.06.2026 в 14:36
В Бурятии водитель протаранил стоящую иномарку и сбил подростка
Всего пострадали пять человек
Текст: Карина Перова
Сегодня утром возле села Ключи Иволгинского района Бурятии случилось массовое ДТП. Момент попал на камеру видеорегистратора.
Предварительно, водитель автомобиля «Хонда Бриз» врезался в стоящую на обочине машину «Хонда ЦРВ», а затем наехал на 16-летнего пешехода. В результате аварии за медицинской помощью обратились пять человек.
Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.