В Бурятии водитель протаранил стоящую иномарку и сбил подростка

Сегодня утром возле села Ключи Иволгинского района Бурятии случилось массовое ДТП. Момент попал на камеру видеорегистратора.

Предварительно, водитель автомобиля «Хонда Бриз» врезался в стоящую на обочине машину «Хонда ЦРВ», а затем наехал на 16-летнего пешехода. В результате аварии за медицинской помощью обратились пять человек.

Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.