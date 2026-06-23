Общество 23.06.2026 в 14:56

В Бурятии приводят в порядок дороги к Байкалу и Гусиному озеру

Участки планируют ввести в эксплуатацию в этом году
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии приводят в порядок дороги к Байкалу и Гусиному озеру
Фото: минтранс Бурятии

В Бурятии продолжают ремонтировать региональные дороги, ведущие к Байкалу и Гусиному озеру. Работы проходят на трассах «Тресково – Шергино – Оймур – Заречье» и «Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск». Оба участка планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году, сообщили в минтрансе республики.

В прошлом году стартовал капитальный ремонт на участке 4 - 14 км автодороги «Тресково – Шергино – Оймур – Заречье». Полотно практически полностью готово к укладке асфальта. Ориентировочно данные работы начнутся в середине июля. После обновления дорогу расширят до 10 метров, сгладят резкие повороты, у села Фофоново обустроят парковку, тротуары и освещение.

А работы на участке с 30 по 45 км автодороги «Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией» выходят на финишную прямую. Подрядчик уже уложил нижний слой асфальта, осталось устроить верхний слой покрытия и выполнить обустройство.

«Помимо ремонта дорожного полотна, здесь будет отремонтирован мост через реку Темник и путепровод, а также установлены четыре остановочных пункта с автономным освещением», - подчеркнули в профильном министерстве.

Теги
дороги ремонт байкал

Все новости

Две бутылки пива обернулись для жителя Бурятии годом тюрьмы
23.06.2026 в 17:28
В Бурятии лень и собака подвели майора полиции под статью
23.06.2026 в 16:58
В Бурятии создали мультик про лошадиную семью Адуевых
23.06.2026 в 16:24
Более 30 раз локомотивные бригады ВСЖД применяли экстренное торможение
23.06.2026 в 16:18
«Решили, что мы украли электронную сигарету у девушки»
23.06.2026 в 16:10
В Бурятии украденные запчасти хотели вернуть из-за сложностей сбыта
23.06.2026 в 15:52
S7 Airlines запустила дополнительный ежедневный рейс из Улан-Удэ в Москву
23.06.2026 в 15:48
В парке Орешкова в Улан-Удэ появились крытые качели
23.06.2026 в 15:36
В Улан-Удэ сотрудница украсила перинатальный центр мультяшными героями
23.06.2026 в 15:20
В Улан-Удэ резко выросли курсы обмена валют
23.06.2026 в 15:05
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 июня

Читайте также
Две бутылки пива обернулись для жителя Бурятии годом тюрьмы
Суд сурово наказал пьяного водителя-рецидивиста
23.06.2026 в 17:28
Более 30 раз локомотивные бригады ВСЖД применяли экстренное торможение
В Бурятии экстренное торможение чаще всего применялось в границах станции Тимлюй
23.06.2026 в 16:18
В Бурятии украденные запчасти хотели вернуть из-за сложностей сбыта
Их вынесли с неохраняемой стоянки районного предприятия
23.06.2026 в 15:52
S7 Airlines запустила дополнительный ежедневный рейс из Улан-Удэ в Москву
Вылеты стартовали с 22 июня
23.06.2026 в 15:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru