В Бурятии приводят в порядок дороги к Байкалу и Гусиному озеру

В Бурятии продолжают ремонтировать региональные дороги, ведущие к Байкалу и Гусиному озеру. Работы проходят на трассах «Тресково – Шергино – Оймур – Заречье» и «Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск». Оба участка планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году, сообщили в минтрансе республики.

В прошлом году стартовал капитальный ремонт на участке 4 - 14 км автодороги «Тресково – Шергино – Оймур – Заречье». Полотно практически полностью готово к укладке асфальта. Ориентировочно данные работы начнутся в середине июля. После обновления дорогу расширят до 10 метров, сгладят резкие повороты, у села Фофоново обустроят парковку, тротуары и освещение.

А работы на участке с 30 по 45 км автодороги «Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией» выходят на финишную прямую. Подрядчик уже уложил нижний слой асфальта, осталось устроить верхний слой покрытия и выполнить обустройство.

«Помимо ремонта дорожного полотна, здесь будет отремонтирован мост через реку Темник и путепровод, а также установлены четыре остановочных пункта с автономным освещением», - подчеркнули в профильном министерстве.