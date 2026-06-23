Происшествия 23.06.2026 в 14:44

В Бурятии убийца матери не дожил до суда

Сельчанин избил пожилую женщину из-за упреков в пьянстве
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии убийца матери не дожил до суда
Фото: архив «Номер один»
Кяхтинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении жителя улуса Мурочи, который отправил на тот свет собственную мать. Причиной этого стала смерть фигуранта.

Преступление произошло в декабре 2025 года. Вечером 5 декабря мужчина, живший вместе с матерью, пил водку. Пожилой женщине частые пьянки сына не нравились, за что она принялась его ругать. Разозлившись, сын встал из-за стола и с силой толкнул мать в спину. Та упала лицом на горку поленьев рядом с печью. Когда женщина пришла в себя и встала, сельчанин несколько раз с силой ударил ее кулаком в лицо. Несчастная снова рухнула затылком на пол и потеряла сознание. Мужчина оттащил мать на матрас, накрыл одеялом и лег спать. 

Проснувшись утром, сельчанин снова продолжил возлияния и лишь к обеду решил проверить состояние матери. Она уже почти не подавала признаков жизни. Тогда мужчина сбегал к родственнице и попросил помочь, соврав, что мама якобы сама упала на пол. Та вызвала фельдшера, женщину госпитализировали. Но медики уже были бессильны – 16 декабря она умерла от закрытой черепно-мозговой травмы, осложненной отеком головного мозга.

Правоохранители задержали сельчанина и предъявили ему обвинение по ч. 4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека». Мужчина не стал отпираться и рассказал, как было дело. На время следствия его взяли под стражу.

Отметим, что происшествие сильно удивило жителей улуса Мурочи. По их словам, обвиняемый был неконфликтным, добродушным человеком, вел себя адекватно и на фоне других жителей села ничем не выделялся. Однако они признавали, что мужчина часто злоупотреблял спиртным и периодически уходил в запои, правда, даже в состоянии алкогольного опьянения не становился агрессивным.

Весной этого года уголовное дело поступило в суд. На первом же заседании выяснилось, что фигурант умер, о чем была представлена соответствующая справка. В связи с этим уголовное дело в отношении него было прекращено.
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