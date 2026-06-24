В Бурятии возле одного из дацанов установили мини-ворота

В Кяхтинском районе Бурятии накануне, 23 июня, местные жители установили новую визитную карточку Бултумурского дацана – мини-ворота. Объект расположился возле федеральной трассы «Улан-Удэ – Кяхта» – на повороте в сторону дацана.

Расписную вершину ворот водрузили на два железных столба. Для работ привлекали грузовик.

«Этот знак символизирует гостеприимство и духовное наследие нашего края. Выражаем благодарность всем, кто принял участие в реализации этого проекта», - прокомментировали в дацане.