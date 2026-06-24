Происшествия 24.06.2026 в 12:27

В Улан-Удэ газонокосилка разбила стекло автомобиля

Камень от нее отлетел в мимо проезжающую машину
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ газонокосилка разбила стекло автомобиля

В Улан-Удэ камень, отлетевший от работающей газонокосилки, разбил стекло машины у детского кресла. Это случилось на Шефском подъёме, когда автомобиль проезжал мимо, сообщает «Весь Улан-Удэ».

В момент происшествия за рулём находилась девушка. Камень попал в заднее стекло, где было установлено детское кресло, но ребенка в нем в тот момент не было, поэтому обошлось без пострадавших. Работники, проводившие покос, своей вины не отрицают и уже возместили ущерб.

Фото: нейросеть


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газонокосилка

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