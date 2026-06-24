В Улан-Удэ газонокосилка разбила стекло автомобиля

В Улан-Удэ камень, отлетевший от работающей газонокосилки, разбил стекло машины у детского кресла. Это случилось на Шефском подъёме, когда автомобиль проезжал мимо, сообщает «Весь Улан-Удэ».

В момент происшествия за рулём находилась девушка. Камень попал в заднее стекло, где было установлено детское кресло, но ребенка в нем в тот момент не было, поэтому обошлось без пострадавших. Работники, проводившие покос, своей вины не отрицают и уже возместили ущерб.

Фото: нейросеть



