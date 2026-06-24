Житель Бурятии задержан за дерзкую аренду холодильника и стиралки

В Прибайкальском районе Бурятии местный житель вынес из соседского дома холодильник, стиралку и бак на 200 литров. Позже он свой поступок объяснил тем, что просто хотел пользоваться бытовой техникой, пока соседки не было дома.

В полиции республики рассказали, что 50-летняя женщина недавно переехала, но некоторые вещи из дома вывезти не успела. Вернувшись, хозяйка обнаружила взломанный замок и пропажу крупной техники. Ее подозрения пали на соседа, и она прямиком отправилась к нему в гости, где и обнаружила свои пожитки.

Женщина вызвала наряд полиции, и они задержали 46-летнего соседа, ранее уже трижды привлекавшегося к уголовной ответственности.

- На допросе подозреваемый признался, что хотел просто пользоваться техникой сам. Похищенное имущество изъято и возвращено владелице в полном объёме. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, - добавили в МВД республики.

Фото: Номер один