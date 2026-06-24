На Мемориале Победы в Улан-Удэ укладывают новую тротуарную плитку

В Улан-Удэ продолжают благоустраивать левую часть Мемориала Победы. Ранее на участке демонтировали старое покрытие, бортовые камни, тротуарную плитку и малые архитектурные формы.

Сейчас подрядная организация занимается установкой бортовых камней вдоль проспекта Победы. Как сообщили в комитете городского хозяйства, рабочие выполнили 35% от запланированного объема.

Также началась укладка новой тротуарной плитки. Кроме того, на территории обустроили площадку для твердых бытовых отходов. Ведется монтаж системы видеонаблюдения и устройство смотровых балконов.

«Все работы выполняются в соответствии с графиком», - заверил начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Доржо Батоцыренов.

Добавим, благоустройство территории должны завершить 1 сентября.