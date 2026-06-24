Жителю Бурятии условный срок за ДТП заменили на реальный
Прокурор добился ужесточения приговора пьяному водителю, который сбил ребенка на пешеходном переходе. Вместо условного срока, назначенного судом ранее, ему придется на три года отправиться в колонию.
Иволгинский районный суд установил, что пьяный 37-летний водитель, наехал на подростка на пешеходном переходе. Последний при этом получил тяжкие телесные повреждения.
С учетом признания вины, возмещения морального вреда и имущественного ущерба суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Гособвинитель оспорил чрезмерную мягкость судебного решения и подал апелляцию. Верховный суд исключил из приговора решение об условном сроке и направил осужденного для отбытия наказания в колонию-поселение.
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