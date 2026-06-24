В Бурятии продлили особый противопожарный режим в Тункинском нацпарке

В национальном парке «Тункинский» в Бурятии продлили особый противопожарный режим. Ограничения будут действовать до 14 июля включительно.

«На территории всех выделов и кварталов лесных участков лесничества нацпарка ограничено пребывание граждан в лесах и въезд транспортных средств, за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования, посещения мест массового отдыха граждан и мест сбора дикоросов», - отметили в учреждении.

Посещать туристские маршруты «Серебряное озеро», «Озеро Артемьева», «Верхний Иркут», «Сплав по реке Зун-Мурэн» можно только организованным группам в сопровождении гидов-экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников, имеющих соответствующую аттестацию.

В случае обнаружения возгорания или нарушений очевидцев просят сообщать по телефонам:

• 101 (или 112 с мобильного телефона)

• радиорубка: +7951 628 72 27

• горячая линия Национального парка «Тункинский»: +7 994 094 1301

• ЕДДС МО «Тункинский район»: 8 (30147) 41-751

С приказом, перечнем мест массового посещения и сбора дикоросов можно ознакомиться на сайте учреждения.