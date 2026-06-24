Общество 24.06.2026 в 14:04

Выпускница из Новосибирска сдала ЕГЭ по русскому языку и литературе на 100 баллов

Как ей это удалось, выяснили журналисты КП-Новосибирск
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Текст: КП-Новосибирск
Выпускница из Новосибирска сдала ЕГЭ по русскому языку и литературе на 100 баллов
Фото: предоставила Наталья Дудко
Наталья Дудко из новосибирской гимназии №4 получила 100 баллов по русскому языку и литературе. При этом золотая медалистка готовилась без репетиторов. Как ей это удалось и куда она планирует поступать — в материале КП-Новосибирск.

Наталья признается: выбор предметов для ЕГЭ дался ей непросто.

— Для меня это всегда было очень тяжелое решение — выбрать предметы, выбрать специальности. Литературу я сдавала еще в девятом классе на ОГЭ, и тоже получила максимальные баллы, — рассказала КП-Новосибирск Наталья.

К ЕГЭ выпускница готовилась без репетиторов и онлайн-школ — только вместе со своим педагогом.

— Многие говорили: «Не было еще стобалльников, которые готовились сами». Но я не без помощи учителей, давайте так. У меня в школе есть замечательный преподаватель — Ирина Сергеевна. Много часов я сидела у нее в небольшом кабинете, решала варианты. На протяжении всей подготовки она была человеком, который помогал мне именно по литературе, — говорит Наталья.

Усиленная подготовка началась за год до экзаменов — Наталья выучила 50 стихотворений за лето перед 11-м классом.

— Я нашла перечень, выучила и думала: «Хорошо, их мне хватит». Потом поняла, что для экзамена достаточно и 10–20. Выученные стихи мне пригодились. На ЕГЭ по литературе попалась тема лирики Пушкина, и писала о музе, няне, о материнской любви, о неразделенной любви, — признается она.

У Натальи есть традиция: перед каждым экзаменом она должна поспать 20 минут.

— Я прихожу в аудиторию, ложусь на парту и сплю хотя бы 20 минут, пока печатают варианты, пока что-то рассказывают. Просто мне потом легче писать, — объясняет она. — И ЕГЭ не был исключением.

Правда, на ЕГЭ по русскому языку все пошло не по плану — выпускница почувствовала себя плохо.

— Я была в каком-то непонятном состоянии, у меня кружилась голова, хотелось спать. Я зашла, поспала несколько минут, потом нам раздали варианты. Были странненькие задания, но подумаешь — и поймешь, как это решать. Сочинение по русскому у меня было про творческого человека, про художника или композитора. Мне как раз это близко, я могу спокойно писать на эти темы, — рассказывает Наталья.

Самый волнительный момент — ожидание результатов. Наталья была в Москве, когда пришли баллы.

— Я не могла зайти на сайт — забыла идентификационный номер. Поэтому я первая узнавала, что результаты пришли, но не могла их посмотреть. Мне оставалось лечь спать и ждать утра, когда результаты придут в школу. Я просыпалась, смотрела в телефон, а у меня уже все мессенджеры разрывались от поздравлений. И я понимала: ну что, сотка. Но это если ты еще ничего не понимаешь, ты думаешь: «Может, прикол какой-то, может, я сплю?» Потом смотришь на Госуслуги, и да, сотка, — вспоминает она.

Итог: высший балл по русскому и литературе и 78 баллов по профильной математике.

Сейчас Наталья в Москве — поступает в театральные вузы и Высшую школу экономики на журналистику. Выпускница занималась в студии творческого развития при театре «Красный факел» и играла в спектаклях.

— Поступление в театральный — это очень сложно, конкуренция огромная. Это не слухи, что люди стоят под дождем часами, иногда спят под дождем, — рассказывает она.

На прослушиваниях она читает разный репертуар — в зависимости от настроения.

— Иногда хочется что-нибудь драматичное, поплакать, покричать. Иногда — посмеяться, что-нибудь трогательное прочитать. Я не подбираю материал под вуз, только под себя, под свое состояние, — говорит Наталья. — Резервный план — журналистика в Высшей школе экономики.

Наталья признается, что на ее результаты повлияла поддержка родных:

— Все родные мне люди честно и искренне поддерживали меня во всех моих начинаниях. Хочу выразить благодарность всем, кто оказал мне поддержку в такое непростое для меня время, кто просто верил, что у меня все получится.

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