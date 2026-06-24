В Бурятии после укусов клещей в больницу обратились 2525 человек

В Бурятии с начала эпидсезона за медпомощью по поводу присасывания клещей обратились 2525 человек. Большинство случаев отмечается при отдыхе в лесу, на берегу водоемов, а также при уборке собственных приусадебных участков, огородов, уходе за сельскохозяйственными животными, сообщили в республиканском Роспотребнадзоре.

«Настоятельно рекомендую тем, кто имеет приусадебные участки в ДНТ, СНТ, провести акарицидную обработку, которая позволит обезопасить себя и снизить риски присасывания клеща», - сказал главный государственный санврач в Бурятии Сергей Ханхареев.

Излюбленные места, куда впитываются клещи – это нежная кожа головы и шеи, подмышечные впадины, живот.

Чтобы избежать укуса следует одеваться правильно:

использовать одежду с глухим воротом и плотно прилегающими манжетами;

брюки заправлять в обувь;

волосы убирать под головной убор.

В случае присасывания клеща необходимо обратиться в ближайшую медицинскую организацию:

в районах – в ФАП, пункт скорой медицинской помощи, поликлинику ЦРБ

в Улан-Удэ – в приемное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы (ул. Пирогова, 9а).

Ранее «Номер один» сообщал о двух мужчинах, которые пострадали после укуса энцефалитного клеща. Одного жителя «кровосос» поджидал на молебне, другого – во время сельскохозяйственных работ.