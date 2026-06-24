ВСЖД перечислила за пять месяцев 2,1 млрд рублей в бюджет Бурятии

Структурными подразделениями РЖД, а также дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, за пять месяцев 2026 года в консолидированный бюджет России перечислено налогов и взносов 7,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе магистрали.Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило более 5,4 млрд рублей. По другим субъектам федерации налоговые выплаты составили: в бюджет Бурятии – 2,1 млрд руб; в бюджет Забайкальского края – 165,4 млн руб; в бюджет Якутии – 3,1 млн руб.Структурные подразделения ОАО «РЖД», дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятия.