Экономика и бизнес 24.06.2026 в 14:48

Рост стоимости авиационного топлива уже начал отражаться на стоимости авиабилетов

ИрАэро объявила о подорожании перелетов
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Текст: Иван Иванов
Рост стоимости авиационного топлива уже начал отражаться на стоимости авиабилетов
Фото: архив «Номер один»

Рост цен на авиабилеты из-за подорожания топлива подступает к российским перевозчикам. «ИрАэро» на своем сайте объявила: цены на авиакеросин растут, это влияет на операционные расходы авиакомпании, потому она рассматривает вариант корректировки стоимости авиабилетов.

Авиакомпания осуществляет полёты в ДФО и за границу. И пока изменение тарифов – возможная мера, успокаивает «ИрАэро». Но похоже, что под вопросом уже не сам факт ее применения, а лишь детали: окончательное решение о размере и сроках изменений пока не принято.

За рубежом авиакомпании еще весной начали повышать топливные сборы и сокращать полетные программы из-за топливного кризиса. В России ввели временный запрет на экспорт авиакеросина до 30 ноября.

Кроме того, в некоторых аэропортах страны Росавиация начала ограничивать заправку топливом – до объема, необходимого строго для выполнения рейса, включая обязательные резервы.

Теги
топливо авиакеросин

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