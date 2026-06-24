Общество 24.06.2026 в 14:48

Минпромторг Бурятии напомнил о правилах работы летних веранд

Для них существует целый ряд требований
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Текст: Служба информации "Номер один"
Минпромторг Бурятии напомнил о правилах работы летних веранд
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии установлены единые требования к сезонным площадкам кафе и ресторанов, где осуществляется продажа алкогольной продукции.

Для организации летней веранды, на которой планируется продажа алкоголя, предприятиям общественного питания требуется получить специальное заключение о соответствии установленным требованиям.

Документ будет выдаваться Министерством промышленности, торговли и инвестиций Бурятии ежегодно на период с 1 апреля по 30 октября.

Для получения разрешения предприниматели должны предоставить заявление, документы на земельный участок, схему размещения веранды и сведения о режиме работы заведения.

Рассмотрение документов занимает до 20 рабочих дней.

Согласно требованиям, сезонные площадки должны непосредственно примыкать к стационарному объекту общественного питания либо располагаться на прилегающей территории.

При этом летние залы не смогут работать рядом с временными или нестационарными объектами торговли и общепита.

Кроме того, запрещается размещать такие площадки на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, если соответствующие ограничения установлены органами местного самоуправления.

Еще одно условие касается времени работы: летняя веранда не может работать дольше основного заведения.

Основаниями для отказа в выдаче заключения могут стать неполный комплект документов, недостоверные сведения или несоответствие площадки установленным требованиям.

После устранения нарушений предприниматель сможет повторно обратиться за получением заключения.

Отметим, что наличие понятных требований может снизить количество спорных ситуаций между предпринимателями и контролирующими органами, а также сделать процедуру открытия летних веранд более прозрачной. Напомним, что в республике действует программа «Бурятия – комфортная среда для честного бизнеса».

По вопросам предоставления заключений о соответствии сезонных залов предприятия общественного питания могут обратиться в Минпромторг Бурятии по номеру: 8 (3012) 44-25-57.
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