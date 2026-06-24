Происшествия 24.06.2026 в 14:58
«Реальное лишение свободы убьет его»
Суд не смягчил приговор 76-летнему фермеру, который тяжело болен
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вступил в законную силу приговор в отношении известных фермеров: 76-летнего учредителя сельхозкооператива «Газар» Иллариона Цоя и его гражданской супруги, председателя того же кооператива 56-летней Ольги Юшко. Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к реальным срокам лишения свободы. Смягчить наказание не помогли ни многочисленные заслуги фермеров, ни заступничество академика и бывшего депутата Госдумы.
Напомним, в начале марта Железнодорожный райсуд Улан-Удэ признал фермеров виновными в мошенничестве в особо крупном размере при получении субсидий, а Иллариона Цоя – еще и в хранении наркотиков. Согласно приговору, Цой как «организатор мошеннической схемы» получил 5 лет 6 месяцев лишения свободы, его супруга Ольга Юшко – 5 лет колонии.
Отметим, сам фермер в интервью «Номер один» вину в хищениях категорически отрицал и назвал происходящее не иначе как попыткой рейдерского захвата предприятия. Не признал он свою вину и на суде.
После вынесения приговора осужденные подали апелляционные жалобы. Их адвокаты указали как на многочисленные несостыковки в уголовном деле, так и на суровость назначенного наказания.
Так, например, защитник отметил, что суд не в полной мере учел данные об Ольге Юшко, которая характеризуется исключительно с положительной стороны, ее трудовую, общественную и благотворительную деятельность, в том числе помощь участникам СВО, а также множество наград.
«Юшко всю свою жизнь посвятила этому делу, переживала за него, достигла отличных результатов в сельском хозяйстве и сделала это задолго до получения денежных средств по субсидии», - написал в жалобе адвокат.
Защитник сообщил, что за Ольгу Юшко поручаются уважаемые в Бурятии люди: известный академик, доктор географических наук, профессор Арнольд Тулохонов и бывший министр сельского хозяйства, экс-депутат Народного Хурала и Государственной Думы Бато Семенов.
«Изоляция на столь длительный срок Ольги Юшко, которая своими руками обеспечивала продовольственную безопасность региона, предоставляла рабочие места, помогала всем, кому может, требованиям справедливости не отвечает. Юшко не потратила миллионы рублей, полученные в качестве субсидии, на себя или на благо своей семьи, она тратила их по прямому назначению… Столь длительная изоляции для нее равносильна смертной казни», - резюмировал адвокат.
В свою очередь, представитель Иллариона Цоя напирал на преклонный возраст своего подзащитного, который является инвалидом II-й группы и страдает рядом хронических заболеваний.
«Попав в условия содержания под стражей в результате необоснованного и незаконного изменения меры пресечения, Илларион Цой был поставлен на грань жизни и смерти. Его состояние резко ухудшилось, он сильно потерял в весе, проявились осложнения заболеваний. Есть основания полагать, что наказание в виде реального лишения свободы не просто усугубит его состояние здоровья, а убьет его. Фактически в настоящее время стоит вопрос даже не о суровости приговора, а о том, может ли этот приговор быть реально исполнен, не приведя к гибели осужденного», - привел свои доводы защитник.
Но разжалобить Фемиду адвокатам не удалось. Изучив представленные материалы, апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены вердикта райсуда, а лишь незначительно изменила его. Так, срок назначенного Иллариону Цой наказания был сокращен на… 5 дней. А Ольге Юшко и вовсе оставили приговор без изменений.
Впрочем, шанс на смягчение наказания у Иллариона Цой и Ольги Юшко еще остается. Не исключено, что теперь они подадут жалобы в Восьмой Кассационный суд общей юрисдикции.
Напомним, в начале марта Железнодорожный райсуд Улан-Удэ признал фермеров виновными в мошенничестве в особо крупном размере при получении субсидий, а Иллариона Цоя – еще и в хранении наркотиков. Согласно приговору, Цой как «организатор мошеннической схемы» получил 5 лет 6 месяцев лишения свободы, его супруга Ольга Юшко – 5 лет колонии.
Отметим, сам фермер в интервью «Номер один» вину в хищениях категорически отрицал и назвал происходящее не иначе как попыткой рейдерского захвата предприятия. Не признал он свою вину и на суде.
После вынесения приговора осужденные подали апелляционные жалобы. Их адвокаты указали как на многочисленные несостыковки в уголовном деле, так и на суровость назначенного наказания.
Так, например, защитник отметил, что суд не в полной мере учел данные об Ольге Юшко, которая характеризуется исключительно с положительной стороны, ее трудовую, общественную и благотворительную деятельность, в том числе помощь участникам СВО, а также множество наград.
«Юшко всю свою жизнь посвятила этому делу, переживала за него, достигла отличных результатов в сельском хозяйстве и сделала это задолго до получения денежных средств по субсидии», - написал в жалобе адвокат.
Защитник сообщил, что за Ольгу Юшко поручаются уважаемые в Бурятии люди: известный академик, доктор географических наук, профессор Арнольд Тулохонов и бывший министр сельского хозяйства, экс-депутат Народного Хурала и Государственной Думы Бато Семенов.
«Изоляция на столь длительный срок Ольги Юшко, которая своими руками обеспечивала продовольственную безопасность региона, предоставляла рабочие места, помогала всем, кому может, требованиям справедливости не отвечает. Юшко не потратила миллионы рублей, полученные в качестве субсидии, на себя или на благо своей семьи, она тратила их по прямому назначению… Столь длительная изоляции для нее равносильна смертной казни», - резюмировал адвокат.
В свою очередь, представитель Иллариона Цоя напирал на преклонный возраст своего подзащитного, который является инвалидом II-й группы и страдает рядом хронических заболеваний.
«Попав в условия содержания под стражей в результате необоснованного и незаконного изменения меры пресечения, Илларион Цой был поставлен на грань жизни и смерти. Его состояние резко ухудшилось, он сильно потерял в весе, проявились осложнения заболеваний. Есть основания полагать, что наказание в виде реального лишения свободы не просто усугубит его состояние здоровья, а убьет его. Фактически в настоящее время стоит вопрос даже не о суровости приговора, а о том, может ли этот приговор быть реально исполнен, не приведя к гибели осужденного», - привел свои доводы защитник.
Но разжалобить Фемиду адвокатам не удалось. Изучив представленные материалы, апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены вердикта райсуда, а лишь незначительно изменила его. Так, срок назначенного Иллариону Цой наказания был сокращен на… 5 дней. А Ольге Юшко и вовсе оставили приговор без изменений.
Впрочем, шанс на смягчение наказания у Иллариона Цой и Ольги Юшко еще остается. Не исключено, что теперь они подадут жалобы в Восьмой Кассационный суд общей юрисдикции.