Общество 24.06.2026 в 15:11

В одном из районов Бурятии подорожает проезд до Улан-Удэ

Новый тариф начнет действовать с 8 июля
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Текст: Служба информации «Номер один»
В одном из районов Бурятии подорожает проезд до Улан-Удэ
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии с 8 июля изменится стоимость проезда на межмуниципальных маршрутах Еравнинского района. Перевозчик ООО «Еравнинский-маршрут» объяснил повышение тарифа удорожанием запасных частей и горюче-смазочных материалов, пишет «МК в Бурятии».

Так, проезд от Улан-Удэ до райцентра – села Сосново-Озёрское – теперь стоит 1300 рублей, до села Исинга – 1700 рублей, а из Гунды в столицу республики – 1600 рублей.

В Министерстве транспорта Бурятии напомнили, что перевозки на межмуниципальных маршрутах осуществляются по нерегулируемым тарифам. Это означает, что перевозчики вправе самостоятельно устанавливать стоимость проезда, но не чаще одного раза в год. При этом они обязаны уведомить заказчика перевозок и население за 10 календарных дней до введения новых цен, говорится в паблике Еравна-инфо.24/7. 

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