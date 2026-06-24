Мэр Улан-Удэ проверил работу спортивного лагеря

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил готовность спортивно-оздоровительного лагеря «Старт» к новому сезону.«Первая смена уже в самом разгаре. Дети активно отдыхают, оздоравливаются и занимаются спортом. Всего в этом году у нас запланировано 4 смены, и самая последняя продлится до 27 августа», - рассказал градоначальник в своем канале в «МАКСе».В лагере «Старт» за последние годы построили новые спальные корпуса, медпункт, современные спортивные площадки, крытый бассейн с подогревом воды, в этом году уложили плитку. После зимы обновили мебель, инвентарь и посуду.«Лагерь принимает детей на тематические смены по баскетболу и тхэквондо. Сейчас здесь отдыхает 150 ребят. Я уверен, что лето в наших лагерях пройдет весело и с пользой для здоровья», - отметил мэр.